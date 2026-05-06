Dal grande Nord al grande Sud: a Busca incontro al salone dello Spazio Anzian

L’associazione volontari dell’Annunziata in collaborazione con Enrico Costa, esperto mountain biker buschese, organizza una serata di presentazione del percorso “Dal grande Nord al grande Sud – Norvegia e Patagonia in mountain bike” facente parte di un progetto più ampio denominato "Strade estreme". Quest’ultimo che comprende anche la salita più ripida del mondo (46% di pendenza), la salita più lunga del mondo (in Perù 150km) e la salita più isolata del mondo (il Kilimangiaro in Tanzania) e ciascuna di essa presuppone un grande spirito di adattamento sia dal punto di vista fisico che mentale.





La serata di presentazione di una delle 4 strade estreme si terrà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20,30 presso il salone dello Spazio Anziani adiacente alla casa della salute di Busca.



L’incontro è gratuito, è gradita la prenotazione al numero 379 158 7895 attivo negli orari di segreteria (lunedì 8-12, martedì 14-17, mercoledì 9-12, giovedì 14-17).