Visita al Complesso di San Costanzo al Monte: il programma

Domenica 10 maggio alle ore 15.00, lo staff di Casa Francotto offre un’opportunità speciale: sarà infatti possibile usufruire del pacchetto "Mostra + visita all’Abbazia di San Costanzo al Monte" a Villar San Costanzo, una proposta che intende promuovere e valorizzare le bellezze della bassa Valle Maira.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con i "Volontari per l'arte" che curano le aperture del sito.





Prenotazione obbligatoria. Biglietto unico comprensivo di entrambe le attività 10€ (NON sono previste riduzioni per questioni organizzative). L’ingresso alla mostra è gratuito per i possessori della tessera Abbonamento Musei.



Per info e prenotazioni contattare il 371 542 0603 (segreteria attiva tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18).



Il complesso di San Costanzo al Monte, capolavoro di arte romanico-gotica, è considerato una fra le più interessanti testimonianze di architettura sacra basso medioevale. Probabilmente nato nei primi anni del IV secolo d.C. sul luogo del martirio di Costanzo ed ampliato in epoca longobarda, il complesso fu successivamente interessato dall’ondata distruttrice saracena che caratterizzò molti centri monastici del basso Piemonte. Il recupero e la ricostruzione dell’antica chiesa romanica sono tradizionalmente ricondotti alla contessa Adelaide la quale, nel secolo XI, sostenne quella rinascita e quell’ampliamento che caratterizzarono anche i secoli successivi, ricchi di fervore artistico ed abilità costruttive. Nei secoli XVII e XVIII la chiesa alternò poi momenti di decadenza ad altri di fioritura, per essere infine ceduta, in epoca napoleonica, ad un geometra dronerese come paga di alcuni lavori da lui effettuati per il governo francese. La proprietà del complesso è suddivisa tra la Provincia di Cuneo e la Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Villar san Costanzo.