Visite alle cave di alabastro: alla scoperta dei suggestivi canyon artificiali

Da maggio a ottobre un nuovo ciclo di escursioni guiderà gli appassionati alla scoperta delle cave di Alabastro situate sulla collina dell'Eremo di Belmonte.



L’iniziativa, giunta al terzo anno, è organizzata dall’ecomuseo buschese, un progetto realizzato dall’Associazione Ingenium e dal Comune di Busca insieme a numerose realtà cittadine, che invita abitanti e turisti a scoprire e riscoprire il territorio buschese con lo slogan: “La città che non vedi è sotto ai tuoi occhi”.



Le escursioni, condotte da accompagnatori naturalistici, si svolgeranno ogni seconda domenica del mese, con due partenze: una al mattino alle 9.30 e una nel pomeriggio alle 15.00.





La partecipazione è su prenotazione. Per iscriversi, è possibile scrivere a info@turismobusca.it o contattare il numero 353-4694406 durante l’orario di apertura dell’Infopoint, il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00. Il costo è di 10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni.



Il punto di ritrovo è previsto davanti a Casa Francotto (vicino al Municipio di Busca). Da lì si raggiungerà in auto il Parco Francotto per poi proseguire a piedi fino alle cave. L’attività è di difficoltà T (= turistica) e sono richiesti scarponi da trekking, abbigliamento adeguato, bastoncini e acqua.



Il calendario: 10 maggio - 14 giugno - 12 luglio - 9 agosto - 13 settembre - 11 ottobre.