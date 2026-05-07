Torna “Facciamo fiorire Marene”: sabato 13 giugno festa tra gioco, fiori e laboratori per tutta la famiglia

Sabato 13 giugno a Marene torna “Facciamo fiorire Marene”, l’iniziativa organizzata dall’associazione di genitori “La Baracca dei Birbanti”, ormai diventata un appuntamento fisso del calendario estivo del paese. L’evento si svolgerà nel Parco Galvagno, con il programma previsto dalle 14,30 alle 18,00 e aperto ai bambini e alle loro famiglie.

Anche quest’anno l’evento punta a unire gioco, condivisione e cura del paesaggio: il fulcro della giornata sarà il momento della piantagione, durante il quale ogni bambino potrà piantare il proprio fiore e portare a casa il vaso per prendersi cura della piantina. Inoltre, verranno preparate piantine dedicate ad attività del paese, che potranno essere ritirate per contribuire ad abbellire spazi pubblici e rendere Marene più fiorita.

Nel parco saranno allestiti laboratori e percorsi ludico‑educativi curati da diversi enti e associazioni del territorio. La partecipazione dei Gruppi Alpini con la preparazione della merenda si affianca alle attività del ludobus, della biblioteca, delle scuole dell’infanzia di Marene e di Madonna del Pilone, della casa di riposo di Marene e del laboratorio della “casetta delle api” guidato da Marco Rivarossa, insieme ad altri stand tematici dedicati ai più piccoli.

I ragazzi più grandi avranno l’opportunità di partecipare come volontari, contribuendo alla preparazione e alla gestione logistica dell’evento e sperimentando un ruolo di responsabilità nel contesto della comunità. Per l’organizzazione, è stata attivata l’iscrizione online al link https://www.eventbrite.it/e/facciamo-fiorire-marene-2026-tickets-1987193631646, necessaria per garantire la disponibilità di materiale e attrezzature in numero adeguato alle presenze.