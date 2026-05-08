Novello porta i libri nelle frazioni: a Bergera nasce una nuova casetta della lettura

Non una biblioteca tradizionale, ma un piccolo presidio di comunità affacciato sulla strada, davanti alla chiesetta della frazione. A Novello continua a crescere il progetto della biblioteca itinerante, pensato per avvicinare i libri alle persone e portare la lettura anche nei punti più periferici del territorio comunale.

Negli scorsi giorni, in frazione Bergera, è stata infatti installata una nuova casetta dei libri, accessibile liberamente ai cittadini e ai passanti. L’iniziativa rientra nel percorso promosso dalla Biblioteca comunale con l’obiettivo di incentivare lo scambio spontaneo dei volumi e dare nuova vita ai libri già letti.

L’idea è semplice: prendere un libro, lasciarne un altro, fermarsi qualche minuto a curiosare tra le pagine. Un gesto piccolo, ma che prova a trasformare la lettura in un’abitudine quotidiana e condivisa.

Il progetto punta anche a rafforzare il legame tra frazioni e comunità, creando spazi riconoscibili e accessibili dedicati alla cultura diffusa.

Il Comune ha voluto ringraziare in particolare la consigliera Mirella Bianco, che ha seguito l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa, oltre ai residenti della borgata che hanno collaborato concretamente all’installazione della struttura.