“A passo lento” sul Mombracco: torna la passeggiata tra natura, storia e benessere

Prosegue la rassegna di escursioni “a passo lento” promossa dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, pensata per chi desidera vivere la montagna senza fretta, lungo percorsi semplici e adatti a tutti.

Domenica 10 maggio è in programma il secondo appuntamento della stagione, dedicato alla scoperta della parte bassa del Mombracco, conosciuto anche come la “Montagna di Leonardo”.

L’itinerario partirà da Envie e toccherà alcuni luoghi di particolare interesse naturalistico e storico: Località Belvedere, Pera Grilet con il sito di incisioni rupestri, il Santuario della Madonna della Neve, Pian Civallero, la Cappella di San Giacomo e la frazione Occa, per poi fare ritorno a Envie. È previsto il pranzo al sacco.

(I percorsi sul Mombracco)

L’iniziativa si inserisce nel calendario di trekking organizzati senza particolari difficoltà tecniche, con l’obiettivo di coinvolgere anche chi non è abituato alle escursioni o preferisce evitare percorsi impegnativi. Un modo diverso di camminare, all’insegna della tranquillità e della consapevolezza, immersi nella natura e con attenzione al benessere fisico e mentale.

Gli organizzatori sottolineano come il “passo lento” rappresenti non solo un’attività sportiva, ma anche un’occasione per ritrovare equilibrio e armonia con l’ambiente circostante, valorizzando il territorio del Mombracco attraverso un’esperienza accessibile e inclusiva.

La conferma di partecipazione è richiesta entro le 12 di sabato 9 maggio.

Per informazioni è possibile contattare Manuela Chialvo al numero 340-6439131.