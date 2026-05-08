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Eventi | 08 maggio 2026, 12:05

“A passo lento” sul Mombracco: torna la passeggiata tra natura, storia e benessere

Domenica 10 maggio il secondo appuntamento organizzato dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing lungo un itinerario accessibile a tutti

Le incisioni rupestri sul Mombracco

Le incisioni rupestri sul Mombracco

Prosegue la rassegna di escursioni “a passo lento” promossa dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, pensata per chi desidera vivere la montagna senza fretta, lungo percorsi semplici e adatti a tutti.

Domenica 10 maggio è in programma il secondo appuntamento della stagione, dedicato alla scoperta della parte bassa del Mombracco, conosciuto anche come la “Montagna di Leonardo”.

L’itinerario partirà da Envie e toccherà alcuni luoghi di particolare interesse naturalistico e storico: Località Belvedere, Pera Grilet con il sito di incisioni rupestri, il Santuario della Madonna della Neve, Pian Civallero, la Cappella di San Giacomo e la frazione Occa, per poi fare ritorno a Envie. È previsto il pranzo al sacco.

(I percorsi sul Mombracco)

L’iniziativa si inserisce nel calendario di trekking organizzati senza particolari difficoltà tecniche, con l’obiettivo di coinvolgere anche chi non è abituato alle escursioni o preferisce evitare percorsi impegnativi. Un modo diverso di camminare, all’insegna della tranquillità e della consapevolezza, immersi nella natura e con attenzione al benessere fisico e mentale.

Gli organizzatori sottolineano come il “passo lento” rappresenti non solo un’attività sportiva, ma anche un’occasione per ritrovare equilibrio e armonia con l’ambiente circostante, valorizzando il territorio del Mombracco attraverso un’esperienza accessibile e inclusiva.

La conferma di partecipazione è richiesta entro le 12 di sabato 9 maggio.

Per informazioni  è possibile contattare Manuela Chialvo al numero 340-6439131.

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