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Eventi | 08 maggio 2026, 07:00

Alla Bocciofila Cuneese affiliata Acli torna la storica gara alla “petanque” Ottimo successo del “Trofeo della Resistenza” sui campi di via Ghedini

La gara, svoltasi nei numerosi campi da bocce presso la sede in via Ghedini, ha visto la partecipazione di più di 150 giocatori, che si sono disputati il trofeo in oltre cinque ore di gioco

Alla Bocciofila Cuneese affiliata Acli torna la storica gara alla “petanque” Ottimo successo del “Trofeo della Resistenza” sui campi di via Ghedini

Le attività della “Bocciofila Cuneese ASD”, sodalizio affiliato alle Acli e guidato dal presidente Piero Marchisio, sono riprese a pieno ritmo.

Dopo alcuni anni in cui non era più stato disputato il “Trofeo della Resistenza”, storica gara bocciofila alla “petanque” da sempre organizzata nella giornata del 25 aprile, quest’anno la manifestazione è stata riproposta, con un ottimo riscontro.

La gara, svoltasi nei numerosi campi da bocce presso la sede in via Ghedini, ha visto la partecipazione di più di 150 giocatori, che si sono disputati il trofeo in oltre cinque ore di gioco.

La manifestazione, perfettamente organizzata, ha riscosso l’apprezzamento, non solo dei partecipanti, ma anche dei numerosi spettatori che hanno animato la giornata.

“Constatato il successo ottenuto” ha dichiarato il presidente Piero Marchisio “sarà obiettivo della nostra Bocciofila quello di proseguire anche i prossimi anni a tenere viva la tradizione. È un torneo significativo, che cade in una giornata in cui si ricorda la Liberazione, e l’interesse e la partecipazione di molti giocatori ci ha confortato”.

C.S.

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