Fossano, Lalli e Stefano Risso chiudono la stagione di "Granda in Rivolta"

C’è chi la poesia la lascia sugli scaffali, a prendere polvere tra una copertina e l’altra. E poi c’è Granda in Rivolta, che da anni fa esattamente il contrario: la prende, la porta fuori, la mette in mezzo alle persone, magari davanti a un bicchiere di vino, e la restituisce a chi non sapeva di averne bisogno.

Sarà questo lo spirito anche dell’ultimo appuntamento della stagione, in programma lunedì 18 maggio, quando la rassegna chiuderà il suo percorso con una serata che intreccia perfettamente poesia e musica, parola e suono, racconto e resistenza emotiva. Protagonisti saranno Lalli e Stefano Risso, compagni di viaggio artistico in un progetto che da anni attraversa territori musicali e letterari senza fermarsi alle etichette.

Contrabbassista, compositore e produttore, Risso è una figura centrale della scena jazz e avant-garde italiana ed europea. Ha collaborato con artisti come Francesco De Gregori, Roy Paci, Stefano Battaglia e Meg, pubblicando oltre cinquanta dischi tra progetti personali e collettivi. Dal 2014 insegna al Conservatorio di Trento e continua una ricerca musicale capace di muoversi tra sperimentazione, canzone d’autore e scrittura teatrale.

Accanto a lui, Lalli - voce storica dei Franti e figura di culto del rock alternativo italiano - porta una scrittura intensa, fragile e politica insieme, che negli anni le ha fatto conquistare un posto unico nella musica d’autore italiana. Cantautrice appartata ma profondamente influente, ha attraversato decenni di musica indipendente mantenendo intatta una coerenza rara.

Il cuore della serata sarà il lavoro nato dalla loro collaborazione, culminata nel loro secondo disco Qui, un viaggio sonoro e poetico costruito su voce e contrabbasso, memoria e paesaggio, resistenza e intimità. Un’opera che parla di colline, partenze, guerra, amicizie ritrovate, assenze e ricerca di nuovi orizzonti. La voce di Lalli si muove tra parole dette e cantate, mentre il contrabbasso di Risso diventa orchestra, respiro, trama emotiva.

Non un semplice concerto, ma un attraversamento di storie e immagini: canzoni popolari che dialogano con testi originali, ricordi personali che diventano universali, poesia che smette di essere oggetto da biblioteca e torna esperienza condivisa.

Ed è forse proprio questa la cifra più autentica di Granda in Rivolta: creare spazi informali dove la cultura non sia distanza ma prossimità, dove la poesia possa ancora sorprendere, emozionare e trovare posto nella vita quotidiana delle persone.

L’appuntamento è dunque lunedì 18 maggio alle 21 al Pappatacho’s blues bar in viale Ambrogio da Fossano. Come sempre gli artisti e gli organizzatori saranno già al locale a partire dalle 19,30 per condividere la tavola con chi lo desidera. È possibile prenotare la cena (0172.693304 o 327.3755596). L’ingresso al concerto delle 21 è libero.

Non capita spesso di poter ascoltare dal vivo qualcosa di così onesto. Lunedì 18 maggio, a Fossano, vale la pena esserci.