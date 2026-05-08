Intelligenza artificiale, tra rischi e opportunità: incontro culturale a Martiniana Po

arà dedicato a uno dei temi più attuali e dibattuti del nostro tempo il nuovo appuntamento con “Il tè culturale della domenica”, la rassegna promossa dall’associazione culturale “Giovanni ‘Netu’ Borgna” di Martiniana Po.

Domenica 10 maggio, alle 16, nella sala dell’associazione, in via Marconi 8, si terrà la conferenza dal titolo “Intelligenza artificiale – Rischi e opportunità”, incontro aperto al pubblico per approfondire le trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie e il loro impatto sulla società contemporanea.

Relatore dell’iniziativa sarà Carlandrea Quaglia, nato nel 1959 in provincia di Torino. Dopo gli studi classici a Saluzzo, ha intrapreso il percorso universitario in Fisica, laureandosi con il massimo dei voti in soli quattro anni. Successivamente ha orientato la propria attività professionale verso il settore informatico, lavorando da oltre quarant’anni come progettista software.

“L’incontro – spiegano dall’associazione - offrirà ai partecipanti l’occasione di riflettere sui possibili sviluppi dell’intelligenza artificiale, analizzandone sia le potenzialità sia i rischi legati all’utilizzo sempre più diffuso di sistemi automatizzati nella vita quotidiana, nel lavoro e nella comunicazione”.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 345-4534564.