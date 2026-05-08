Saluzzo ospita “Falastin Hurra 2.0”, mostra su illustrazione palestinese

Saluzzo si prepara a ospitare un ciclo di eventi culturali e artistici promossi da Saluzzo per Gaza, in collaborazione con Libera Saluzzo, ANPI Saluzzo e valle Po, Ratatoj, Rete Cuneese per la Palestina, con il patrocinio del Comune di Saluzzo e Voci Erranti.

Dal 15 al 29 maggio 2026, presso Lo Spaccio Bistrò – Il Quartiere (Piazza Montebello 1), sarà aperta la mostra di illustrazione e fumetto Falastin Hurra 2.0 – From Strip to Motion, curata da alino e Giansandro Morelli. L’esposizione, con ingresso libero, evolve il progetto originario “Kufiah, matite per la Palestina” includendo opere di artistə arabo-palestinesi, italiane e internazionali. L’inaugurazione è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 17.30, alla presenza di uno dei curatori.

Sempre sul tema palestinese, venerdì 8 maggio alle ore 18, presso L’Ortica Libreria Indipendente (via della Resistenza 4a/1, cortile), si terrà l’incontro Le parole per dirlo. Una bibliografia di storie e racconti sulla Palestina. Giuseppe Cavaglieri e Francesca Galliano guideranno il pubblico attraverso una selezione di pubblicazioni rilevanti, dai romanzi ai saggi, per adulti e giovani, con sinossi per ciascun titolo. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata qui.

Sabato 9 maggio, dalle ore 9 alle 12, gli organizzatori saranno presenti al mercato di Saluzzo in piazza Garibaldi 20 per diffondere informazioni sulle iniziative.