“Sono solo parole. O forse no”. Al Rondò del Talenti di Cuneo una rassegna per riflettere sul lessico

Le parole che usiamo ogni giorno sono semplici suoni o strumenti capaci di cambiare la realtà? Attorno a questo interrogativo ruota “Sono solo parole. O forse no”, il nuovo ciclo di incontri organizzato dall’associazione cuneese FormicaLab Aps, nell’ambito del bando “Estate al Rondò” finanziato della Fondazione CRC, con cinque incontri gratuiti al Rondò dei Talenti di Cuneo - dedicati a studenti, genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro interessati al tema.

La rassegna si propone come un viaggio multidisciplinare nel mondo della comunicazione contemporanea, affrontando temi urgenti come la militarizzazione del linguaggio, il fumetto come cronaca del presente, il lessico di genere e le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Il programma prevede una serie di talk per adulti (nell’ambito di “Educare in Terrazza”) e uno speciale laboratorio pomeridiano dedicato ai più piccoli (per “Spazi Bianchi Estate”). “In un’epoca in cui il linguaggio sembra spesso farsi arma o farsi confuso tra le maglie della rete, vogliamo fermarci a riflettere sulla cura delle parole - spiegano Ilaria Blangetti e Chiara Priante, curatrici della rassegna -. Dall’odio online alla capacità inclusiva del lessico, ogni incontro sarà l’occasione per acquisire nuovi strumenti di consapevolezza”.

Il programma inaugura domenica 17 maggio alle 17 con un ospite d’eccezione, il professor Federico Faloppa, linguista e attualmente direttore scientifico della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio, che nell’incontro “Parole che fanno male” analizzerà la crescente militarizzazione del linguaggio contemporaneo, proponendo strumenti per invertire la rotta verso una comunicazione improntata alla cura e alla convivenza. Si prosegue mercoledì 27 maggio alle 17,30 con il fumettista Claudio Marinaccio, che ha collaborato con numerose testate giornalistiche, tra cui La Stampa, Skytg24, Rolling Stone, Internazionale e HuffPost. Propone “Disegnare il presente”, un viaggio tra vignette e narrazioni autobiografiche per scoprire come il linguaggio del fumetto riesca a decifrare la cronaca e le ansie quotidiane con un'onestà spesso preclusa alla scrittura tradizionale.

Il tema dell’inclusione sarà centrale mercoledì 10 giugno alle 17,30 con la giornalista Elisa Forte, che scrive per il quotidiano La Stampa e cura un blog su Huffington Post, oltre a dirigere il festival "Women & the City", ideato dall'associazione "Torino Città per le Donne". In “Donne e presente” guiderà una riflessione sul lessico di genere e su come le parole possano farsi specchio di una società più equa. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle nuove generazioni con l’appuntamento di sabato 13 giugno: dalle 16 alle 18: la Zona Talento ospiterà il laboratorio per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni “Cacciatori di titoli: il gioco delle parole nel mondo”.

Curato dalle giornaliste Ilaria Blangetti e Chiara Priante, l’incontro trasformerà i partecipanti in piccoli detective del linguaggio, impegnati a reinventare i messaggi della cronaca attraverso il collage creativo e la riscrittura. Il ciclo tornerà a rivolgersi al pubblico adulto mercoledì 24 giugno alle 17,30 con “Cosa ci dice il futuro?”, dove ancora Blangetti e Priante affronteranno le sfide dell’intelligenza artificiale, della disinformazione e della sicurezza in rete. Il percorso si concluderà mercoledì 1° luglio alle 17,30 con l’appuntamento interattivo “Ed ora tocca a voi!”, un mix tra talk e laboratorio per aiutare il pubblico a scegliere consapevolmente le parole giuste, tornando idealmente bambini per diventare adulti più attenti.

Per informazioni è possibile scrivere a formicalabaps@gmail.com.

Incontri a ingresso libero, prenotazione consigliata sul sito del Rondò dei Talenti.