Bra, la 5ª Cittadella della salute ha fatto centro: i Lions fanno squadra per la prevenzione

Una bella giornata di sole ha battezzato la 5ª edizione della Cittadella della salute, che si è svolta sabato 9 maggio a Bra per la prevenzione sanitaria gratuita, organizzata dal Lions Club Bra Host e Lions Club Bra del Roero, in collaborazione con Leo Club Bra e con il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa apprezzatissima da tanti, tantissimi braidesi che sono accorsi in piazza Roma a fare il pieno di visite e screening totalmente gratuiti, ad esempio il controllo della pressione arteriosa, della glicemia, la spirometria. E ancora, prevenzione del glaucoma, service storico per i Lions, prevenzione dei rischi legati alla vista, azioni per il benessere psicologico e la promozione della cultura della salute in stand divisi per specializzazioni dove si potevano ricevere informazioni preziose per la salute ed essere indirizzati, se necessario, ad ulteriori approfondimenti diagnostici.

La posizione centrale ha permesso una grande visibilità e l’ottenimento dello scopo, frutto di una buona gestione e un’impeccabile organizzazione, che conferma l’obiettivo di incrementare la prevenzione, avendo dato la possibilità a tanta gente di poter effettuare visite specialistiche che magari a volte, per mancanza di tempo, lunghe liste di attesa ed anche problemi economici, si tralasciano.

Diverse le attività messe in atto, congiuntamente all’azione informativa e formativa svolta grazie alla disponibilità di medici, infermiere volontarie di CRI e FAND nonché del personale specializzato del Medical Center. In particolare, dimostrazioni pratiche dell’uso del defibrillatore e illustrazioni delle tecniche per eseguire il corretto massaggio cardiaco, a cura delle Crocerossine.

All’inaugurazione della Cittadella della salute, è intervenuto il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, accompagnato da una larga fetta di amministrazione comunale, oltre alle autorità lionistiche, insieme a soci e delegazioni delle varie associazioni cittadine di volontariato e sportive. L’elenco è bello lungo: Vigili del fuoco volontari di Bra, ⁠New Twirling; ⁠abBRAcciAMO; Bradiparki; ⁠Battikuore; ⁠Avis; ⁠Aido; ⁠Carabinieri in congedo; ⁠Unvs; ⁠Amplifon; ⁠Croce Rossa sez. Bra; Noi come Te.

Nel corso della manifestazione, è stata attivata anche la raccolta degli occhiali usati nell’ambito del programma specifico del Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati. Gli occhiali raccolti vengono poi rigenerati e suddivisi in base alla prescrizione, quindi inviati nei Paesi in via di sviluppo per la distribuzione.

L’appuntamento è diventato una vera e propria festa, con esibizioni di ginnastica artistica e di twirling con giovani e giovanissime protagoniste di numeri d’alta scuola, che hanno portato gioia, allegria e tanta energia positiva per la loro vitalità e un ulteriore stimolo per una vita attiva e salutare.

Ampio spazio è stato riservato al movimento artistico con la pittrice Francesca Semeraro nella parte di intrattenimento dei più piccoli, a cui si sono aggiunti Let’s play different dei Leo e le attività di Pompieropoli.

Un evento che non solo ha offerto la possibilità di accesso a screening sanitari gratuiti, ma ha rappresentato anche un’opportunità per incontrare i membri dei Lions Club e conoscere da vicino le loro attività e i loro principi.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dagli organizzatori, sia per l’ottima partecipazione dei cittadini che per la sinergia creatasi tra i vari attori in una sorta di condivisione di intenti tesa, comunque, a fornire alla comunità un service utilissimo.

La giornata si è chiusa con oltre 400 screening gratuiti, per un valore equivalente di oltre 11.500 euro di prestazioni sanitarie offerte alla comunità senza alcun costo per i cittadini. I numeri parlano chiaro: 77 visite oculistiche; 117 screening glicemia, colesterolo e pressione arteriosa; 112 screening glicemici; 55 controlli uditivi; 44 spirometrie.

Degli oltre 400 visitati, circa 50 persone sono state indirizzate verso un approfondimento diagnostico presso il proprio medico o specialista: un dato che conferma quanto sia ancora elevata la quota di popolazione con bisogni di salute non intercettati dai percorsi ordinari.

L'età media dei partecipanti riflette il profilo della popolazione più esposta ai rischi cronici: il 79% degli screening ha riguardato persone over 65, con una partecipazione femminile pari al 72,8% del totale. Donati anche 100 etilometri.

Così il presidente del Lions Club Bra Host Andrea Molineris: «Una risposta concreta al bisogno di prevenzione data da Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra, che hanno portato in piazza la medicina preventiva, offrendo gratuitamente alla cittadinanza cinque tipologie di screening clinico in un'unica giornata. La prevenzione non può essere un privilegio di chi ha già un medico attento o una rete familiare solida. Portare strumenti diagnostici direttamente in piazza significa abbassare ogni barriera: economica, burocratica, culturale. Il fatto che siano stati individuati casi invitati ad approfondimento ci dice che questa giornata ha intercettato bisogni reali, non ancora presi in carico. È questo il senso del servire».

Aggiungendo che «L'iniziativa è stata realizzata con il contributo volontario di medici, operatori sanitari, associazione e soci dei tre club, nell'ambito delle attività di responsabilità sociale che il Lions International promuove a livello mondiale sotto il motto We Serve». Per loro e per tutti gli organizzatori che si sono spesi per la riuscita dell’iniziativa va sicuramente un grande grazie!

Non finisce qui. La giornata ha offerto inoltre momenti di formazione e confronto, attraverso gli stand della Consulta del volontariato, della Consulta pari opportunità e delle associazioni di volontariato locale, che hanno presentato alla popolazione le rispettive attività solidali.

A ricordare che la salute si costruisce insieme, un passo alla volta, anche in piazza, anche gratuitamente.