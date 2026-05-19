A Verzuolo il concerto conclusivo del progetto “Tempo d’Incontri”

Si concluderà mercoledì 20 maggio alle 16,30, in Palazzo Drago a Verzuolo, il progetto “Tre Età – Tempo d’Incontri”, iniziativa dedicata alla socialità e alla condivisione tra generazioni.

Per l’evento finale è in programma un concerto del chitarrista Giorgio Damiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema italiano e internazionale.

Nel corso dell’esibizione saranno proposti brani firmati da grandi compositori come Luis Bacalov, Ennio Morricone e Henry Mancini. Damiano interpreterà questi capolavori utilizzando diverse tipologie di chitarra, offrendo sonorità e atmosfere differenti per rendere omaggio ai grandi temi cinematografici che hanno segnato intere generazioni.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del percorso “Tre Età”, nato per favorire occasioni di incontro, dialogo e partecipazione all’interno della comunità.

Gli organizzatori invitano cittadini e appassionati di musica a partecipare numerosi all’appuntamento, che terminerà con un aperitivo conviviale.

L’evento è promosso con la collaborazione delle realtà associative e culturali del territorio.

Ingresso libero.



