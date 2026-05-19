Savigliano, torna il Cuneo Tango Festival: il Piemonte incontra l’Argentina

Dal 29 maggio al 1° giugno 2026 Savigliano si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale con la XII edizione del Cuneo Tango Festival, manifestazione che rinnova il dialogo tra Piemonte e Argentina attraverso musica, danza, teatro e tradizioni popolari. L’evento conferma la provincia cuneese come cornice di un progetto artistico che unisce cultura, turismo e memoria delle migrazioni italiane verso il Sud America.

Il tango, del resto, non è soltanto un genere musicale o una danza, ma una delle espressioni più profonde dell’identità argentina, nata anche dall’incontro con le grandi ondate migratorie che hanno coinvolto il Nord Italia e in particolare il Cuneese. Molti protagonisti della storia del tango hanno origini piemontesi o italiane, e il festival intende valorizzare proprio questo legame viscerale, richiamando a Savigliano appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

L’edizione 2026 è organizzata dalle associazioni Tango de Buenos Aires ASD e Somos Tango ASD, con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina a Roma, di Casa Argentina e del Consolato Argentino a Milano, il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e la collaborazione del Comune di Savigliano.

Tra le novità più significative spiccano la partecipazione della compagnia di teatro piemontese “El Furnel” di Racconigi, diretta da Germano Giachino, e il format “Degustango”, che unisce degustazione di vini piemontesi, interventi poetici e danza. A dare ritmo all’intero festival sarà la musica dal vivo dell’orchestra Serrucho Tango, affiancata dai principali TDj della scena nazionale.

Il programma si aprirà venerdì 29 maggio all’Ala Polifunzionale L. Morello con la Milonga de Bienvenida, seguita dall’esibizione dei maestri Florencia Labiano e Hernan Rodriguez. Sabato 30 maggio sarà dedicato agli stage intensivi di tango e vals, all’omaggio “In ricordo di Adriano” e alla Milonga del Sábado, con l’orchestra Serrucho Tango e l’esibizione di Malvina Gili e Sebastian Sanchez.

Domenica 31 maggio il festival proseguirà con nuovi stage dedicati a tango e milonga, quindi con il momento conviviale di Degustango e con la Milonga del Domingo, che vedrà protagonisti i maestri coreografi Cecilia Diaz e Oscar Gauna. La chiusura è prevista lunedì 1° giugno in piazza C. Turletti, di fronte al Teatro Milanollo, con lo spettacolo “Il Piemonte incontra l’Argentina” e la Milonga Despedida. In caso di pioggia, la serata finale sarà trasferita al Centro Culturale Saviglianese.

Accanto agli appuntamenti artistici, il festival offrirà anche servizi di ospitalità, street food, area espositiva e presenze commerciali dedicate al mondo del tango. Le attività sono riservate ai tesserati ACSI FAITANGO 2026, mentre le iscrizioni possono essere effettuate online o tramite QR code presente sulle locandine.

Un evento che, ancora una volta, promette di trasformare Savigliano in una piccola capitale del tango, dove la tradizione piemontese e quella argentina si incontrano in un’unica grande festa.