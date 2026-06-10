Alba celebra la Festa Europea della Musica: concerti e spettacoli nel cuore della città

Domenica 21 giugno la “Festa Europea della Musica” inaugura l’inizio della stagione estiva albese con un evento che invita a passeggiare nel cuore della città, accompagnati dalle melodie e dai ritmi.

Alle ore 11:00, in piazza Michele Ferrero, l’anteprima è con “La Cricca dij Mes-cià”, un gruppo di giovani che rispolverano la musica piemontese delle antiche piole.

Il programma continua dalle ore 18:00 alle 21:00, da Piazza Ferrero a Piazza Risorgimento, passando per via Vittorio Emanuele II con: Blues it studio, Mini Ottoni, Duo Ottocorde, Brass Trio, Fora ‘d Tuva e, al pianoforte, gli allievi dell’Istituto Civico Musicale “L. Rocca”. Con il sostegno di Banca d’Alba. Info su https://visitalba.eu/

Nata in Francia, il giorno del solstizio d’estate, la Festa Europea della Musica promuove dal 1982 la musica dal vivo negli gli spazi urbani.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l'Assessore alla Cultura e Turismo Caterina Pasini: "Alba entra ufficialmente nella grande comunità della Festa della Musica Europea. Abbattiamo le barriere della cultura portando concerti gratuiti e generi senza confini nei nostri spazi urbani, siti storici e aree pubbliche. Un'iniziativa aperta a tutti, perché la musica è il linguaggio universale che unisce i territori".