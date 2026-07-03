 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 luglio 2026, 12:19

Cuneo: spettacolo di danza acrobatica in casa di riposo

Esibizione della scuola di danza acrobatica di Pole Dance presso l'Rsa San Antonio

Cuneo: spettacolo di danza acrobatica in casa di riposo

Lunedì 29 giugno presso l'Rsa San Antonio di Cuneo, per la prima volta in assoluto, la scuola di danza acrobatica di Pole Dance di Cuneo, ha incontrato gli ospiti della casa di riposo. 

Gli anziani sono rimasti incantati: hanno potuto sognare trascinati dalle performance delle ragazze che volteggiavano in aria, rendendo magico un incontro tra generazioni lontane, ma avvicinate dall'Arte. 

Il cortile, teatro dell'esibizione, che si affaccia su corso Nizza, ha regalato un momento di festa anche per tutti i passanti, che hanno potuto assistere dall'esterno, all'ombra dei bellissimi alberi della struttura che allietano queste giornate così afose. 

L'evento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione "L'albero di Macramè" di Mondovì, che durante tutto l'anno offre attività ai residenti della Casa. 


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium