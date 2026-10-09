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Eventi | 09 ottobre 2026, 09:46

Domenica 8 novembre la grande Castagnata in frazione Castellar di Boves

Non mancheranno le frittelle di mele, la cioccolata calda e il vin brulé preparati dai volontari della Pro Loco

Domenica 8 novembre in frazione Castellar di Boves si terrà la Castagnata et Capelanöva a partire dalle ore 14.

Un appuntamento per gustare alcuni dei prodotti più amati dell’autunno ovvero le caldarroste e il vin brulé.

Non mancheranno poi le imperdibili frittelle di mele preparate dai volontari della Pro Loco di Castellar e la gustosissima cioccolata calda, una coccola autunnale per prepararsi all’arrivo della stagione invernale.

Seguirà poi un pomeriggio danzante tra curente e balet con Lele & Pirotti. Per i più piccoli tanti giochi in allegria con l’animatore Daniele Grasso.

Per maggiori informazioni: pro loco Castellar  353 4520440.

comunicato stampa

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