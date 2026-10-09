Domenica 8 novembre la grande Castagnata in frazione Castellar di Boves

Domenica 8 novembre in frazione Castellar di Boves si terrà la Castagnata et Capelanöva a partire dalle ore 14.
Un appuntamento per gustare alcuni dei prodotti più amati dell’autunno ovvero le caldarroste e il vin brulé.
Non mancheranno poi le imperdibili frittelle di mele preparate dai volontari della Pro Loco di Castellar e la gustosissima cioccolata calda, una coccola autunnale per prepararsi all’arrivo della stagione invernale.
Seguirà poi un pomeriggio danzante tra curente e balet con Lele & Pirotti. Per i più piccoli tanti giochi in allegria con l’animatore Daniele Grasso.
Per maggiori informazioni: pro loco Castellar 353 4520440.