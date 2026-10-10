L'istituto Vallauri di Fossano guida a Roma il tavolo nazionale sull'e-mobility

L'istituto d'istruzione superiore "Vallauri" di Fossano si conferma un'eccellenza e un punto di riferimento di livello nazionale per l'innovazione tecnologica e la didattica applicata.

Nella giornata di mercoledì 7 ottobre, la sede centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) in viale Trastevere a Roma ha ospitato il convegno dal titolo "L'ecosistema della rete e-mobility. 6 Anni di Mobilità Sostenibile a Scuola: Risultati e Prospettive", un momento strategico di confronto sullo sviluppo tecnologico e industriale del settore.

L'evento è stato promosso dalla Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile in sinergia con il Ministero, con la scuola fossanese che ricopre il ruolo chiave di capofila nazionale. Per questa ragione, il dirigente scolastico del Vallauri, il professor Paolo Cortese, è stato chiamato a presiedere il tavolo di confronto sui temi della mobilità legata all'elettronica avanzata. All'incontro hanno preso parte Ettore Acerra, direttore generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore per il Ministero, e i rappresentanti dei principali gruppi industriali ed economici del comparto, tra i quali Adecco, Gruppo Enel, Comoli-Ferrari e Motus-E.

"Per me è stato un piacere e un orgoglio presiedere il tavolo del convegno che presenta le novità della rete e-mobility in Italia – ha dichiarato il dirigente scolastico Paolo Cortese –. Come istituto, abbiamo avuto modo di confrontarci con i soggetti più importanti dell'industria innovativa che si occupa di e-mobility in Italia e in Europa; tutto questo rappresenta il punto di arrivo di un grande e coeso lavoro dell'istituto nel corso degli anni, che lo ha reso leader al riguardo, insieme ad altri grandi istituti italiani di settore".

La presenza del Vallauri al vertice del dibattito ministeriale ratifica il valore strategico dei percorsi formativi attivati a Fossano, capaci di connettere direttamente il mondo della scuola con le esigenze di sviluppo sostenibile dell'industria di oggi e del futuro.