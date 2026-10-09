Liceo Artistico “Bianchi Bonelli Virginio”, al via gli appuntamenti per conoscere la scuola

Conoscere la scuola, vedere da vicino gli spazi e i laboratori, incontrare docenti e studenti e capire quale percorso possa essere più adatto alle proprie attitudini. È un modo per facilitare la scelta dei ragazzi che il prossimo anno affronteranno il passaggio dalle medie alle superiori, Per questo gli istituti si fanno trovare preparati con un programma di supporto all'orientamento personalizzato e specifico. Anche quest'anno il Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Bonelli Virginio” di Cuneo, sarà presente al Salone dell'Orientamento da venerdì 9 ottobre a sabato 10 ottobre alla Caserma Vian di San Rocco Castagnaretta. Oltre alla presentazione a cura del dirigente Flavio Giordanengo sarà presente per l'intera durata dell'evento uno stand a cui rivolgersi per ricevere risposte alle proprie curiosità. Nelle prossime settimane la sede di via De Gasperi aprirà poi le proprie porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

Il nuovo anno scolastico porta con sé anche una novità sul piano organizzativo. A seguito del dimensionamento, il Liceo Artistico è ora parte dell'Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Bonelli Virginio”, realtà che riunisce quattro scuole con percorsi e specificità differenti: il Liceo Artistico, il Liceo Musicale, l'Istituto Tecnico Commerciale e l'Istituto Tecnico per Geometri. Un unico istituto e un unico dirigente scolastico, ma quattro identità formative che continuano a caratterizzarsi per proposte e percorsi distinti. Proprio per questo la fase di orientamento rappresenta un momento importante per permettere a studenti e famiglie di conoscere direttamente le singole realtà.

Il Liceo Artistico propone un percorso articolato in un biennio comune e in un successivo triennio di specializzazione. Alla formazione culturale generale, condivisa con gli altri percorsi liceali, si affiancano fin dai primi anni le discipline caratterizzanti dell'area artistica.

Nel triennio gli studenti possono scegliere tra tre indirizzi: Grafica, Arti Figurative e Architettura e Ambiente. La scelta viene preparata attraverso un percorso di orientamento interno che accompagna gli studenti del secondo anno alla conoscenza delle diverse specializzazioni, anche attraverso la possibilità di entrare nelle aule del triennio e osservare direttamente le attività durante le lezioni.

Il primo appuntamento rivolto alle famiglie è fissato per mercoledì 14 ottobre alle ore 18, nella sede del Liceo Artistico. Sarà una serata dedicata alla presentazione dell'offerta formativa, del piano di studi, del monte ore, delle discipline caratterizzanti e dei tre indirizzi del triennio. L'incontro sarà l'occasione per conoscere più da vicino il percorso scolastico e rivolgere domande ai docenti.

Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi attraverso il form online predisposto dall'istituto. Il modulo di iscrizione è disponibile a questo link: Prenotazione serata di presentazione del 14 ottobre .

Dopo la serata di presentazione, il Liceo Artistico propone quattro Open Day esperienziali, pensati per consentire agli studenti di vedere concretamente la scuola durante le attività didattiche. Il primo appuntamento sarà lunedì 19 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30; seguiranno martedì 24 novembre, giovedì 17 dicembre e martedì 12 gennaio 2027, sempre dalle 14.30 alle 16.30.

Non saranno quindi semplici visite agli spazi scolastici: durante gli Open Day gli studenti potranno osservare le attività in corso, conoscere i laboratori e confrontarsi con docenti e ragazzi che già frequentano il Liceo Artistico. Un modo per entrare concretamente nella quotidianità della scuola e comprendere meglio le caratteristiche dei diversi indirizzi.

Anche per gli Open Day è prevista la prenotazione online, attraverso il form dedicato: Prenotazione Open Day del Liceo Artistico .

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla professoressa Erika Bocchino, referente per l’orientamento per il Liceo Artistico, scrivendo all'indirizzo erika.bocchino@bianchibonellivirginio.edu.it. La sede del Liceo Artistico è in corso Alcide De Gasperi 11 a Cuneo; il recapito telefonico indicato dall'istituto è 0171 67929.

L'obiettivo degli appuntamenti è accompagnare ragazzi e famiglie verso una scelta consapevole, dando loro la possibilità di conoscere direttamente una scuola che unisce la formazione culturale liceale alla dimensione progettuale e laboratoriale propria degli studi artistici.