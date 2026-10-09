Bra, 10mila euro per accompagnare gli studenti ad attività culturali e sportive, gare e gite

Anche per l'anno scolastico 2026/2027, la Giunta comunale di Bra ha confermato il proprio impegno a sostegno delle famiglie, dello sport e della cultura giovanile, approvando lo stanziamento di 10.000 euro per il rinnovo dello speciale "Fondo Unico Trasporti".

Il fondo è finalizzato alla copertura delle spese per il trasporto pubblico locale nell'ambito dei progetti didattici, sportivi e culturali previsti dai Piani di Offerta Formativa (P.O.F.) delle scuole del territorio della conurbazione di Bra. Le risorse permetteranno agli studenti di partecipare a eventi culturali, attività sportive (come l'accesso alle piscine), gare studentesche, gite scolastiche e iniziative territoriali, garantendo inoltre un supporto per gli alunni in difficoltà economica o con disabilità.

Quest'anno la rete dei beneficiari si amplia ulteriormente: tra le scuole destinatarie si aggiunge infatti l'Istituto Comprensivo "G. Arpino" di Sommariva Bosco, entrato di recente a far parte della conurbazione del Trasporto pubblico locale.

L'elenco completo delle istituzioni scolastiche coinvolte per l'anno scolastico 2026/2027 comprende l'Istituto Comprensivo "Piero Angela" (BRA 1); l'Istituto Comprensivo "Alpi-Strada" (BRA 2); la Scuola Secondaria di Primo Grado "San Domenico Savio"; l'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco; il Liceo Statale Scientifico e Classico "G. Giolitti - G.B. Gandino"; l'Istituto Tecnico Commerciale "E. Guala"; l'Istituto Professionale Statale "Velso Mucci" e l'Istituto Comprensivo "G. Arpino" di Sommariva Bosco. La ripartizione del contributo tra i diversi istituti viene definita sulla base del numero degli studenti iscritti, della spesa sostenuta negli anni precedenti e della distanza dei plessi dal concentrico di Bra.