Iscrizioni aperte all' 11a Ecomaratona in "Edizione Rosa" il 25 ottobre. Alba vivrà un super weekend di sport

Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero asd l'associazione sportiva organizzatrice, ha sciolto le riserve e in accordo con i Comuni interessati, e applicando le linee guida specifiche previste per via del'emergenza sanitaria, ha aperto le iscrizioni all' undicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba in programma domenica 25 ottobre 2020.



Sarà una speciale Edizione Rosa, omaggio alla partenza della penultima decisiva tappa del Giro d'Italia, per realizzare uno storico e eccezionale abbinamento sportivo ai piedi del Duomo di Alba. Sicuramente un ricco weekend non solo per i runner che verranno a correre la Grande Maratona delle Langhe ma per tutti gli appassionati di sport e non solo.



Il richiamo al Rosa, in questo particolare momento storico, vuole anche conferire all'evento Albese le caratteristiche del suo colore, che sono creazione di consenso, benessere, spiritualità, delicatezza e uno stile di vita naturale; così come naturali sono i suoi percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe e impegnative distanze di 42 e 21 Km che caratterizzano questa gara.



Le nuove norme della Federazione Italiana di Atletica Leggera, imporranno partenze scaglionate e alcune regole che anche gli atleti dovranno apprendere e rispettare scrupolosamente. E' stato ridotto il numero massimo di iscrittii e c'è un tempo limite per partecipare alla 42 Km. Chi fosse interessato è invitato a non tardare con le iscrizioni, che potrebbero essere chiuse anzitempo. Entro il 31 agosto le quote sono agevolate. Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it