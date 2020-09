Accessi presidiati, mascherine e controlli, ma la fiera di San Chiaffredo è un successo, in piena sicurezza (Foto)

Successo per l’edizione 2020 della tradizionale fiera di San Chiaffredo, tenutasi sabato a Crissolo.

Un’edizione che ha resistito, nonostante l’emergenza pandemica ancora in corso. Il Covid-19, com’era prevedibile, ha condizionato l’evento. Obbligo di utilizzo della mascherina e accessi contingentati sono state le principali novità della fiera 2020. Non solo: il Comune ha riorganizzato l’area fieristica, spostando banchi e stand nella parte “alta” del concentrico, vale a dire dal bivio con la strada per il Pian del Re sino alla “Spiaggia”.

Risultato: un’ampia area completamente pedonale, ottenuta spostandosi a monte rispetto agli anni scorsi, quando la strada provinciale 26 – che risale l’intera vallata – correva in mezzo all’area espositiva.

In questo modo, per tutta la giornata, i visitatori hanno potuto passeggiare in piena sicurezza, e maggiormente distanziati, tra i banchi e l’area dove gli immancabili malgari hanno portato in esposizione i capi di bestiame. La parte zootecnica è infatti uno degli elementi caratteristici della fiera di San Chiaffredo.

“Siamo ampiamente soddisfatti – il commento del sindaco del paese, Fabrizio Re – e speriamo lo siano state anche le centinaia di visitatori che sono accorsi in paese.

Per questa edizione abbiamo dovuto intraprendere l’unica strada possibile per poter riproporre la fiera: due varchi d’accesso presidiati dalla Polizia locale e dai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, continui controlli dei Carabinieri di Paesana nell’area fieristica, che sono durati per tutto l’arco dell’evento.

A nome mio e dell’Amministrazione, voglio ringraziare la Polizia locale, i Carabinieri, i dipendenti comunali, l’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Barge, i malgari e i commercianti”.

Il sindaco non esclude di mantenere anche in futuro la nuova disposizione adottata: “Senza auto e con una zona delimitata, la fiera si è svolta in assoluta sicurezza e sicuramente è stata ancor più caratteristica. A tutti rinnoviamo l’appuntamento per il prossimo anno”.