Alla Fondazione Cesare Pavese inaugura la mostra collettiva "This must be the place"

This must be the place è il titolo della mostra collettiva di Valentina Cei, Davide Fasolo, Silvia Pastore e Jimmy Rivoltella, che si potrà visitare da sabato 26 settembre nella chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo. This must be the place è un progetto multidisciplinare a cura di Claudio Lorenzoni, realizzato con il patrocinio del Museo a cielo aperto di Camo e con il contributo della Fondazione Cesare Pavese, in collaborazione con Spazio Costanza Torino e InartTendu Smart Gallery Aosta.