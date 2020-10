Margaro non rientra bloccato in un sentiero rovinato dall'alluvione, scattano le ricerche: ritrovato in valle Gesso nella notte

Era atteso nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 ottobre, il rientro del margaro e della sua mandria dal Gias della Vagliotta in valle Gesso, oltre Sant'Anna di Valdieri.



Una volta arrivato il buio visto il mancato rientro sono state allertate per la ricerca le squadre del soccorso alpino di Cuneo i quali sono risaliti alla ricerca e hanno incontrato il margaro con la mandria intenti a scendere con difficoltà e ostacolati dall'assenza di luce.



La marcia era stata rallentata anche dalle cattive condizioni del sentiero rovinato dalla recente esondazione e franato in alcuni punti. Sono state allestite delle corde fisse per facilitare alle persone l'attraversamento del ponte eroso sui lati dall'acqua.



L'operazione ha coinvolto una decina di tecnici e si è conclusa alle 22 circa.