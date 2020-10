Morozzo, due anziani “scappano” dalla casa di riposo Don Delpodio: ritrovati a Cuneo, stanno bene

Un uomo e una donna sono “scappati” questa mattina, giovedì 22 ottobre, dalla Casa di riposo Parrochiale "Don Delpodio" di Morozzo dove sono ospiti.

I due si sono allontanati dalla struttura per andare a Cuneo dove la donna viveva prima di essere ospitata nella casa per anziani. Sia l'uomo che la donna sono stati ritrovati a Cuneo e accompagnati in Pronto Soccorso. Entrambi sono poi stati riportati in casa di riposo in buone condizioni.

"Si erano allontanati forse con l’idea di tornare a casa - commenta il direttore della struttura Giuseppe Balocco -.La chiusura per l'emergenza sanitaria mette dura prova gli anziani, il desiderio di allontanarsi per tornare a casa è forte. Purtroppo, succede di avere queste difficoltà".