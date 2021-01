“In squadra con Michi”: raccolta fondi degli ex colleghi di serie A per Michela Molinengo e i suoi bambini

La pallavolo si scopre ancora una volta solidale. Colpiti dalla tragica morte improvvisa di Claudio Bergero, marito dell’ex libero Michela Molinengo, amici e amiche, ex compagne di squadre, tecnici e addetti ai lavori che in tanti anni di serie A ne hanno apprezzato le doti umane e tecniche, hanno attivato una gara di solidarietà per raccogliere fondi. Lo riporta il sito www.legavolleyfemminile.it

Il progetto si chiama “In squadra con Michi” per aiutare Michela Molinengo a crescere i piccoli Leonardo e Jacopo Bergero di 6 e 4 anni.

Claudio Bergero, 42 anni, è stato travolto da una valanga mercoledì 13 gennaio, nei pressi della stazione sciistica di Courchevel/Meribel dove lavorava come maestro di sci.

Michela Molinengo è originaria di Borgo San Dalmazzo e figlia dell'ex assessore Fulvio Molinengo, morto nel 2018, che fu anche segretario della Fondazione Crc.

Per avere informazioni, ricevere l’IBAN del conto corrente dedicato e intestato a Michela Molinengo e per effettuare la donazione, è possibile mandare una e-mail a: insquadraconMichi@gmail.com