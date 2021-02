Tra nebbia e neve in pantaloni corti, il Soccorso alpino: “Tutto è bene quel che finisce bene”

L'immagine del runner in pantaloncini corti

In pantaloni corti a correre in montagna, sulla neve, in mezzo alla nebbia.

È lo scenario che – alcune settimane fa – si sono trovati di fronte gli operatori del Soccorso alpino del Piemonte, in un luogo che – per ovvi motivi – non è stato specificato.

I soccorritori hanno notato l’uomo durante un intervento di soccorso a una scialpinista infortunata: il “runner”, aveva perso una scarpa nella neve. E gli operatori del Soccorso alpino lo hanno seguito in fase di discesa, controllando che ritornasse a valle senza ulteriori problemi: “Tutto è bene quel che finisce bene!”.

Il racconto di quanto accaduto, a settimane di distanza, arriva sulla proprio sulla pagina Facebook del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Il Soccorso alpino, si sa, è sempre in prima linea per qualsiasi richiesta di aiuto, senza se e senza ma.

Nel post pubblicato insieme alla foto, quindi, nessun intento accusatorio: “Non ci piace giudicare nessuno e vi chiediamo di fare lo stesso” viene ribadito.

Ma di certo, il Corpo, formato da grandi esperti della montagna, si sente di lanciare un monito: “Sconsigliamo vivamente di frequentare la montagna con questo tipo di tenuta, adottando l'attrezzatura adeguata alle condizioni meteo e alla stagione”.