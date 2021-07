"Disponibili verso gli altri", il ricordo di Bruno e mamma Ernesta morti nella panetteria di Torre Mondovì

Era da 17 anni volontario per la Croce Rossa di Mondovì Bruno Manuello, vittima insieme alla madre, Ernesta Boglio, del tragico incidente di Torre Mondovì all'interno della propria panetteria.

Probabilmente l'inalazione di monossido di carbonio dovuto a un probabile malfunzionamento del forno a gas presente nel laboratorio della panetteria, l'ultima rimasta nel comune che conta poco meno di 500 abitanti, la causa della morte di madre e figlio.

Bruno Manuello avrebbe compiuto 47 anni tra due giorni, il 13 luglio. Aveva ereditato l'attività dal padre storico fornaio del paese dopo la sua morte. Ad aiutare il figlio la mamma Ernesta, classe 1942, già operativa nell'esercizio di via Umberto I, al civico 4C, quando l'attività era condotta dal marito.

Oggi l'attività sarebbe dovuta essere aperta al pubblico per la rivendita di prodotti panificati ai cittadini torresi e ai turisti di passaggio nelle vallate circostanti.

A dare l'allarme intorno alle ore 8,30 una parente che era solita dare una mano per la rivendita. Entrata nel negozio e dopo aver visto i corpi esanimi, è riuscita a lanciare l'allarme. In loco l'equipe medico sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso, presumibilmente legato all'esalazione del gas killer.

Sulle ambulanze che hanno raggiunto il luogo del tragico incidente i "colleghi" volontari di Bruno, che non si è mai tirato indietro per dare una mano alla croce monregalese e alla delegazione di San Michele Mondovì.

"Una persona buona e disponibile - lo ricorda Roberto Granito consigliere della Cri di Mondovì - Non si è mai tirato indietro, tranne nell'ultimissimo periodo, dopo che nei mesi scorsi aveva preso il Covid. La madre Ernesta era persona anch'essa molto disponibile e dedita al lavoro. Una notizia che ci lascia attoniti."

Non sono ancora note le date dei funerali. Si attende il completamento delle analisi autoptiche del medico legale e dello Spresal.