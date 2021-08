Concerti, feste di paese e spettacoli: tanti appuntamenti d’estate in Granda

Ecco alcuni dei tanti eventi in programma per sabato 20 e domenica 22 agosto: feste di paese, spettacoli, concerti, enogastronomia e cultura

Le iniziative qui elencate si svolgeranno secondo le ultime disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19: consulta i riferimenti indicati per informazioni ed eventuali aggiornamenti.

Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it





Paesi in festa

A Serralunga d’Alba è in programma questo fine settimana la festa d’estate con buona musica, buon cibo, spettacolo e divertimento. Sabato 21 agosto alle 20.00 si apre lo stand gastronomico con la Grande cena degli agnolotti e alle 21.00 è previsto lo spettacolo con l’Orchestra Francesca Mazzuccato. Domenica 22 agosto alle 21.00 è in programma la serata di cabaret con lo spettacolo dei comici di Zelig e Colorado: Gianluca Fubelli e Stefano Chiodaroli. Biglietto unico a 12,00 €

Lunedì 23 la festa prosegue alle 19.30 con la cena dell’amicizia, con menu fisso di 3 antipasti, 2 primi, secondo, dolce e caffè a 25,00 € con bevande incluse. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/prolocoserralunga





A Farigliano inizia questo fine settimana la Festa del Bon Vin che si concluderà domenica 29 agosto. Sabato 21 agosto alle 21.15 musica d’ascolto con l’orchestra di “Antonella Marchini”, domenica 22 alle 7.00 inizio della gara motociclistica “10 ore”, in serata alle 21.00 musica d’ascolto con l’orchestra spettacolo “Daniele Cordani”. Info e programma completo della manifestazione su: www.facebook.com/prolocofarigliano





A Mango si conclude “Ribota an Piosa”, festa in piazza, per celebrare questa calda estate. Sabato 21 agosto la festa continua alle ore 21 con la “Carovana degli Artisti”: esibizioni di grandi artisti della musica e del canto presso la corte del castello, condotte da Claudio Calorio e con ingresso a offerta libera. Durante la serata verranno seguite tutte le norme anti Covid-19, per tanto è obbligatoria la prenotazione e il possesso del Green Pass.

Info: pagina Facebook proloco di Mango: www.facebook.com/ass.turistica





A Sampeyre, capitale turistica della valle Varaita, gli appuntamenti si susseguono per

tutto il mese di agosto. Domenica 22 da mattino a sera in piazza della Vittoria evento commerciale “Crocetta più” a cura dell'omonima associazione. La fiera itinerante che sta riscuotendo successi in tutto il nord Italia, si svolgerà in Piazza della Vittoria, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Ci saranno bancarelle d’abbigliamento selezionato griffe & fashion, accessori, abbigliamento, calzature, arredo casa, maglieria uomo-donna-bambino, assortimento di materiali elettrici e tecnologia, borse, oggettistica...e tanto altro ancora. Info: https://fb.me/e/2eIOLNncx

Alle 21 in piazza della Vittoria è prevista la serata musicale con “Le fisarmoniche del Monviso”.

Info e calendario delle manifestazioni: www.comune.sampeyre.cn.it





A Casteldelfino torna questo fine settimana il «Natale estivo» con le botteghe e i negozi dello Chemin Royal che addobberanno le vetrine e i locali con luminarie, alberi di Natale e pupazzi di neve. Gli artigiani locali proporranno in vendita gli addobbi e gli articoli natalizi, mentre nel paese risuoneranno le musiche natalizie e gli elfi offriranno ai più piccoli dolcetti e caramelle. Non mancheranno le degustazioni con polenta, vin brulè, cioccolata calda. Sabato 21 agosto è in programma la notte bianca di Natale con musiche, dolci e atmosfere «fuori stagione». I bambini potranno, inoltre, imbucare la loro letterina di Natale e ricevere un goloso dono. Come lo scorso anno, in serata arriverà la «nevicata estiva», grazie ad una speciale «macchina per la neve». Domenica 22 agosto ci sarà lo storico mercato del miele e delle erbe officinali e il mercato tradizionale. In pomeriggio Adalberto Amici e la sua band porteranno la musica popolare e l’atmosfera occitana tra le strade e le vie del paese. Alle 16, nella nuova piazzetta Tuninetu, si esibirà il coro di voci bianche del Monviso. Info: pagina Facebook Proloco Casteldelfino.





A San Bernardo di Cervasca nel fine settimana è in programma la festa patronale; sabato 21 agosto alle 14 gara a petanque per frazionisti ed ex frazionisti; dalle 20 porchetta di Tarcisio nei locali dell’oratorio ed esibizione live del gruppo “Controvento” (tributo ai Nomadi). Domenica 22 dalle 14 giochi popolari per grandi e piccoli; dalle 20, polentata. La festa prosegue lunedì 23 alle 10.30 con la Messa in onore di San Magno; alle 14 gara di petanque libera a tutti; dalle 20 bollito misto e tortellini in brodo, poi lo spettacolo comico musicale “L’ora canonica”.

Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/Circolo-Acli-San-Bernardo-Cervasca





A Sant’Anna di Valdieri sabato 21 e domenica 22 agosto è in programma la trentesima Festa della Segale con un programma leggero, dedicato alle famiglie e agli appassionati di cultura alpina.

Sabato alle 21 la Festa della Segale apre con i Blu L'Azard e il loro concerto/spettacolo La muzica qu’i vìnt dal ròchës. La partecipazione all'evento è gratuita, prenotazione obbligatoria.

Domenica 22 agosto dalle ore 9 è in programma la Passeggiata sui sentieri della Segale, escursione gratuita sui viòl dell’Ecomuseo della Segale in compagnia dei Guardiaparco e delle Guide Parco. A Sant’Anna di Valdieri dalle ore 10 in centro paese ci sarà il mercatino con tanti prodotti tipici e artigianali. Dalle ore 12.30 ci sarà la tradizionale polentata a cura della Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri. A chiudere il pomeriggio ci sarà alle 15.30 la tradizionale e “musicale” battitura della segale con la cavaglia.

Info e programma completo: www.ecomuseosegale.it/feste/festa-della-segale/XXX-festa-della-segale

Sempre nel Comune di Valdieri nel fine settimana è in programma la Festa patronale di San Bernardo di Desertetto. La giornata clou sarà domenica 22 agosto con le cerimonie religiose; dalle 12.30 tradizionale gran polentata presso l'area verde relax. Nel pomeriggio Intrattenimenti popolari con stima dei prodotti tipici, stima a sorpresa ed estrazione dei ricchi premi della lotteria tra i partecipanti al pranzo. Info: www.facebook.com/comunedivaldieri





Dal 22 al 28 agosto si terrà a Savigliano la “Festa della Sanità” con tanti eventi, servizio bar, street food e pizza, verrà inoltre allestito un banco di beneficenza e un luna park. Per poter partecipare ai diversi intrattenimenti sarà richiesto il possesso del Green pass. Si dovranno, come sempre, rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi.

La festa inizierà domenica 22 agosto alle 10.30 del mattino con l’evento “Mangiacorta”; la sera si terrà il concerto con “Le Mondine” al prezzo di cinque euro a biglietto. Info e programma completo fino a sabato 28 agosto: pagina Facebook del Circolo Amici Sanità.





A Niella Tanaro proseguono i numerosi eventi estivi. Fino al 31 agosto presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio Mostra fotografica "Come Eravamo. I niellesi del '900".

Tutte le domeniche fino a settembre, dalle 15 alle 18, sarà possibile partecipare all’iniziativa "Preghiera dipinta" - "Le cappelle del Tanaro lungo le vie dei pellegrini e del sale", itinerari artistici tra '400 e '500, visite guidate agli affreschi del paese.

Domenica 22 agosto è in programma "Musica sull'aia" - "Variazioni a mandolino e chitarra" Carlo Aonzo (mandolino) e Claudio Bellato (chitarra) alle 21 in piazza Oresto Giondo con ingresso a offerta libera. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro









Spettacoli, musica ed eventi estivi





A Boves in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo un fine settimana dedicato alla musica con un ricco calendario di eventi che comprenderanno anche l’attesissima XVII edizione di Vie di Jazz. Sabato 21 agosto alle ore 16,30 all'Auditorium Borelli va in scena la musica con i Giovani in Jazz, tre giovani musicisti cuneesi (Tommaso Sorba organo hammond, Sebastiano Dotta chitarra / sax, Edoardo Pellegrino batteria) che si stanno distinguendo nel panorama jazzistico italiano. Alle h.18,30 all'Auditorium Borelli, musica con le note di Fabio Giachino, Piano solo & elettronica “Limitless”. Info: www.fabiogiachino.com

Sempre sabato, in Piazza Italia, appuntamento con il concerto di Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio. Sul palco con il cantautore milanese Paolo Di Sabatino al piano, Glauco Di Sabatino alla batteria e Marco Siniscalco al basso. In caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto.

Il concerto inizierà alle ore 21,15.

Domenica 22 agosto alle 17.00 è prevista la conferenza all’Auditorium Borelli “Origini del Blues”. Ingresso gratuito. In Piazza Italia alle h. 21,15 ci sarà Eros Junior Jazz Orchestra,

la più giovane Big Band Italiana). Ingresso gratuito. www.progettoerios.com

Fino al 31 agosto si terrà anche la Mostra di pittura “Ritratti e luoghi nella storia di Boves” dell’artista Angelo Ponti presso la ex Confraternita di Santa Croce.

Anche il Luna Park in Piazza Borelli e Piazza Caduti ci sarà fino al 31 agosto.

Info e contatti per prenotare: www.comune.boves.cn.it





Il Festival “Mirabilia Light 2021” arriva a Busca: “The Times They Are A-Changin” (i tempi stanno cambiando, citazione da Bob Dylan) è il tema della 15ª edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival. Il 21 ed il 22 agosto, alle 21, l’anteprima con lo spettacolo del Teatro nelle Foglie che presenta nel suo chapiteau “Ballata d’autunno”, un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.festivalmirabilia.it

Biglietteria a Busca: Teatro Civico – Vicolo del Teatro, 1- orario 16/20 nei giorni degli spettacoli.

Info: www.facebook.com/FestivalMirabilia





Dal 22 agosto al 10 settembre torna la XXIII Edizione di Attraverso la Memoria con diverse iniziative promosse da e nei Comuni di Cuneo, Valdieri, Barge e Borgo San Dalmazzo. Le iniziative hanno lo scopo di ricordare la storia dei circa mille profughi ebrei in fuga dalla Francia, dalla località di Saint Martin Vésubie che giunsero in Italia scendendo dalla Valle Gesso cercando di sfuggire dalla persecuzione nazista. Il primo appuntamento del programma della XXIII edizione si terrà domenica 22 agosto a Cuneo (ore 18, Parco della Resistenza in Viale degli Angeli): Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin, dirigerà la Grande Orchestra Occitana in un concerto "per non dimenticare". Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ATLCuneese/wall/

Info: www.facebook.com/Attraverso-la-Memoria





A Novello domenica 22 agosto alle 18, il campo sportivo di si animerà di tutta la goliardica tracotanza di Arlecchino, che dopo averne prese tante, si trasformerà in un eccellente distributore di legnate. Burattinarte riapre il calendario della XXVII edizione estiva, dopo la pausa delle prime settimane d’agosto, con uno dei più divertenti spettacoli della compagnia Bambabambin di Belluno: “Il mercante di legnate”.

Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/burattinarte





I castelli di Serralunga d’Alba e Roddi propongono per sabato 21 e domenica 22 agosto le visite di “Medioevo in famiglia” per far scoprire al pubblico, in modo dinamico e divertente, qualcosa in più sulla vita medievale. L’appuntamento agostano di Medioevo in Famiglia è per sabato 21 agosto alle 17.00 a Serralunga e domenica 22 agosto alle 11.00 a Roddi. In entrambi i castelli l’attività dura circa 45 minuti. La visita “Medioevo in famiglia” si svolge nel rispetto di tutte le normative anti-contagio. Info: www.barolofoundation.it





Proseguiranno nelle domeniche di agosto, alle 17 i pomeriggi in musica al santuario della

Madonna di Hal di Murazzano. Domenica 22 agosto ci sarà il trio Artemisia, con Mario Giovedi al

violino, Rike Rennertz al violoncello e Sabine Fischer al pianoforte. Ultima data il 29 agosto con

il soprano Gabriella Settimo, Anna Salvano al flauto e Giacomo Barbera al pianoforte.

Info: www.comune.murazzano.cn.it





A Limone Piemonte sabato 21 agosto alle 16.30 andrà in scena a Limone nel Piazzale Boccaccio “Spariamo”, il nuovo spettacolo dei Trelilu in collaborazione con il Mago Alexander.

Lezioni di magia a cura del prestigiatore torinese si uniscono alla genuina comicità teatrale del quartetto comico che vanta un’attività trentennale, per dare vita a un uno spettacolo all’insegna del cabaret, musica e illusionismo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).

Domenica 22 agosto, invece, alle 16.30 è in programma al Piazzale Boccaccio la tappa limonese del “Nuvole Got Talent”, un talent show sociale, la cui iscrizione è gratuita e alla quale non esistono limiti di età, che permette a chiunque di potersi esibire davanti al pubblico, dai bambini ai ragazzi speciali, ai diversamente giovani.

Posti a sedere gratuiti con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).

Sempre domenica alle 21 nella Chiesa parrocchiale si terrà l’ultimo appuntamento organistico dell'estate. Protagonista dell’esibizione sull’organo Brondini Vegezzi Bossi sarà Fabio Pietro Di Tullio, organista della chiesa di San Pietro in Vincoli di Limone.

Info: www.limoneturismo.it , eventuali aggiornamenti: www.facebook.com/limonepiemonte





Vinadio è l’ultima tappa di [OLTRE]PASSARE IL CONFINE, rassegna itinerante nei comuni della Valle Stura. Sabato 21 agosto, nella caratteristica cornice del Forte Albertino, il tema del confine verrà affrontato parlando di lingua occitana. Alle 15.30, appuntamento con “Quante storie dietro le parole - Abbecedario dantesco”, una narrazione per bambini e famiglie, per piccoli e grandi.

Alle 17, appuntamento con il linguista e dialettologo Tullio Telmon per un dialogo sul confine e sulla lingua occitana. In serata, alle ore 21 proiezione all’aperto del docu-film “Transumanze”. Nel rispetto delle nuove normative sanitarie, per partecipare a questi due appuntamenti sarà necessario esibire il Green Pass. Domenica 22 agosto escursione al Colle di Collalunga (partenza da San Bernolfo di Vinadio alle ore 9), alla scoperta di magnifici paesaggi che uniscono in quota l’Italia e la Francia. Eventi gratuiti, prenotazione obbligatoria compilando il modulo https://forms.gle/Vh8vkqdT993rKYNw9 .

Per il progetto Sentieri dei Frescanti, domenica 22 agosto si rinnovano gli appuntamenti a Santa Vittoria d’Alba e a Sommariva Perno con l’aggiunta di Magliano Alfieri con la visita al Museo Civico Antonio Adriano nel Castello (previsto biglietto di ingresso) e alla Cappella Gentilizia con orario (10,30-18). Grazie all'innovativa app "Chiese a Porte Aperte", sarà possibile recarsi a Sommariva Perno e a Santa Vittoria d'Alba e visitare in autonomia il Santuario del Tavoletto e l'Oratorio della Confraternita di San Francesco d'Assisi con iscrizione alla (App Chiese a Porte Aperte). Alle ore 17.30 in piazza Mons. Dallorto a Valle Rossi a Sommariva Perno è in programma “Musica d’Autore in piazza – Ensemble Gli Archimedi” Prima e dopo il concerto, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla Pietà di Martino Spanzotti, a cura dei Volontari per l’Arte e del Centro Culturale San Bernardino. Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

Appuntamento ad Ostana, presso l’Ala comunale Fraz. Villa, ore 16.00 con la rassegna Dante e la lingua d’oc, che rientra nel più ampio calendario Amor mi mosse, sabato 21 agosto alle 16.00 porta ad Ostana una lettura dantesca animata: La Vido nouvelo, lettura di passi scelti dalla traduzione in occitano de “La Vita Nova” di Dante Alighieri realizzata da Jan Roche.

La lettura sarà guidata da Rosella Pellerino. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/museooccitano

Sempre ad Ostana a Lou Pourtoun, Località Sant’Antonio 60/A, alle 18.30 VISO A VISO sono in programma una serie di concerti. Appuntamento sabato 21 agosto con Angelica Accornero, giovane arpista torinese, con un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo per arpa.

L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione via mail a: info@visoaviso.it

Info: www.visoaviso.it/evento/angelica-accornero-arpista

Tutte le attività sono realizzate in conformità alla normativa in corso sul distanziamento e la sicurezza post COVID.





Tutto pronto a Cortemilia per l’avvio della Fiera nazionale della nocciola, evento previsto fino al 29 agosto. Saranno giorni caratterizzati da mostre artistiche, mercatini, cene a tema, incontri culturali, premiazioni e spettacoli. All’interno del ricco programma di "Cortemilia è Cultura" e della Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia, gli Aperitivi culturali offrono interessanti appuntamenti con la letteratura: sabato 21 agosto alla Chiesa di San Francesco, alle 18.30 Clara e Gigi Padovani con Irma Brizi presentano “L’enciclopedia della nocciola”, a cura dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola. Domenica 22 agosto alle 18, in piazza Oscar Molinari il Prof. Walter Accigliaro e l’Arch. Donatella Murtas presentano “Cortemilia. Dall’antico villaggio di Cheronzio a Monteoliveto”, in collaborazione con il Comune e l’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite.

Info: www.fieranocciolacortemilia.it e www.facebook.com/fieranocciolacortemilia





Proseguono le visite al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Il complesso, costruito tra ‘500 e ’800, è arroccato sulle pendici del Monte Momburgo. Un luogo sacro che ha origini molto antecedenti di quello di Vicoforte, ma che ancor oggi sorprende per il suo fascino e la sua storia: il complesso, infatti, nella Seconda Guerra Mondiale venne usato come nascondiglio dai partigiani. Il Santuario e la chiesa nella grotta accolgono i visitatori tutte le domeniche da giugno a ottobre dalle 14.30 alle 18. Da circa due anni, a queste queste aperture ad accesso libero, si è aggiunta la possibilità di partecipare a visite guidate all'interno dell'intero complesso. Domenica 22 agosto sarà possibile partecipare ad una visita guidata su prenotazione. Ci sarà anche la possibilità di visite alle chiese di Villavecchia (antica chiesa di Santa Caterina e attuale parrocchiale barocca) e museo delle Suore (“casa di Madre Margherita”). Info: www.santuariosantalucia.com





A Roburent la Parrocchia di San Siro organizza, per sabato 21 agosto, alle ore 21, un Saggio didattico di musica classica nella cappella della Madonna della Neve, in Codevilla. Eseguiranno brani del repertorio storico i chitarristi Federico e Gabriele Tala di Mondovì, le flautiste Beatrice Bozzolo di Viola e Sofia Occelli di Roccaciglié, la violinista Benedetta Bozzolo di Viola.

Info: www.facebook.com/roburent





Proseguono i concerti della rassegna estiva “Musica e Natura in Valle Bormida. Dal 20 al 28 agosto 2021 l’appuntamento è nei Comuni di Saliceto, Mombasiglio e Bergolo per ascoltare i Maestri ed i migliori allievi che hanno partecipato alle prestigiose masterclass tenute al castello dei Marchesi 3del Carretto.nOspiti d’eccezione, gli Archi della “OSCoM – Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano”, che concluderanno con due concerti la Rassegna promossa dall’Associazione Note e Natura, in collaborazione con i Comuni della Valle Bormida.

Sabato 21 agosto alle 17 a Bergolo, Teatro della Pietra è in programma il Concerto degli studenti del master di violoncello del prof. Andrea Scacchi. Alle 21 a Saliceto, Castello dei Marchesi del Carretto è previsto il Concerto degli studenti del master di pianoforte del prof Andrea Carcano.





Ad Ormea sabato 21 agosto alle 21.00 presso Piazza Nani Alessandro Barbero racconta Napoleone nel Docufilm scritto con Davide Savelli. Regia di Graziano Conversano.

Info: Associazione Culturale Ulmeta www.ulmeta.it e www.facebook.com/ulmeta



A Pradleves domenica 22 agosto, alle ore 9.30 escursione e alle ore 16.00 presentazione del libro di Paolo Calvino, "Il Cammino della Resistenza". Ritrovo a Pradleves, c/o Abrì, via Nazzari 3 – centro sportivo. Un’escursione raccontata, con testimonianze storiche e riferimenti ad un nuovo prodotto editoriale, nei boschi della media valle Grana, toccando alcuni dei luoghi protagonisti della Resistenza in media valle. Da Pradleves a San Pietro Monterosso e ritorno, un itinerario facile, ma allo stesso tempo ricco di spunti e di testimonianze. Il tutto in compagnia di Paolo Calvino, ricercatore e scrittore, che a fine escursione presenterà il proprio libro “Il Cammino della Resistenza”, edito da Fusta Editore, fresco di stampa. Un’opera leggera nella forma e ricca nei contenuti, che traccia un percorso storico dalla Valle Varaita fino alla Valle Belbo. La presentazione verrà realizzata con la Libreria Passpartout di Caraglio.

Prenotazione obbligatoria. info: www.facebook.com/emotionalp17





A Mondovì nel fine settimana torna il “Fuori Tutto”, l’appuntamento organizzato direttamente dell’Associazione “La Funicolare” per promuovere gli 'affari di fine stagione', in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi. Due giornate ideali per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasformano le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L'evento consente anche di unire il passeggio tra le vetrine alle visite culturali. Info: https://lafunicolare.net/it