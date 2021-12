Diplomati nell'uso della bicicletta i ragazzi della scuola media di Busca

Nuovi ambasciatori della sicurezza stradale. I ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “G. Carducci” di Busca hanno ricevuto nei giorni scorsi il diploma di partecipazione al progetto “2 Ruote Sicure” al termine di alcune lezioni di educazione stradale incentrate sull’utilizzo della bicicletta, condotte dall’Automobile Club Cuneo.

La formazione ai ragazzi è stata erogata dal direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi; oltre che dall’Aci, il progetto è stato fortemente voluto da Sara Assicurazioni – Agenzia di Cuneo e Lions Club Busca e Valli. Il format educativo “2 Ruote Sicure” rientra tra i prodotti didattici e divulgativi della Federazione ACI nel settore dell’educazione alla sicurezza stradale.

“I corsi hanno colto nel segno – dichiara il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi -. Come Aci stiamo insistendo nel proporre corsi di educazione stradale legati all’utilizzo della bicicletta, questo perché oltre alla sicurezza riteniamo molto importante sensibilizzare i più giovani all’uso del mezzo, ecologico più di ogni altro ma ancora troppo poco utilizzato. In primavera riprenderemo per coinvolgere e formare anche le classi prime, giungendo al termine del progetto ad un totale di 350 ragazzi formati”.

“L’educazione stradale, la formazione e più in generale l’informazione dei giovanissimi rappresentano uno dei grandi obiettivi che ci poniamo per essere al fianco dei cittadini e farci sentire vicini alle famiglie – ricorda Valter Latore, agente capo dal 2014 di Sara Assicurazioni-Agenzia di Cuneo -. Le lezioni proposte sono state interessanti e divertenti per i ragazzi che, attraverso illustrazioni simpatiche ed elementari, hanno appreso e interagito in maniera naturale e coinvolgente con gli istruttori”.

Le giornate formative hanno visto il sostegno anche del Lions Club Busca e Valli, da sempre impegnato sul tema della prevenzione ed educazione della popolazione, che ha patrocinato l’iniziativa promossa da Aci Cuneo e Sara Assicurazioni: “Siamo partiti con alcune classi ma contiamo con l’anno nuovo di arrivare a coinvolgere in tutto circa 350 alunni – conclude il presidente Roberto Combale -. Ringraziamo, oltre che gli organizzatori ufficiali dell’evento, le scuole e le classi che hanno aderito e tutti coloro che prestano sul territorio la loro opera nel campo dell’educazione stradale rivolta a tutte le fasce di età, in particolare a quella giovanile”.