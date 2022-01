Cortemilia piange Mario Brovia, fondatore e presidente del Gruppo Brovind

"Mario Brovia rientra in quel novero di persone che dal punto di vista imprenditoriale sono state fondamentali per il territorio tutto: non solo per Cortemilia, ma per l'intera vallata. Persone lungimiranti, capaci di cogliere il momento, che anni fa hanno preso iniziative importanti che hanno garantito occupazione, e ancora oggi sono punti di riferimenti per l'intero territorio, sul quale hanno scelto di rimanere: di questo gli siamo profondamente grati".

Così il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, ricordando l'imprenditore cortemiliese Mario Brovia, venuto a mancare a 94 anni. Fondatore dell’azienda Brovind, industria di riferimento nel settore delle tecnologie per la trasformazione della frutta secca, lascia la figlia Maria Teresa con Antonello, i nipoti Caterina e Mario e i cugini.

Nelle parole semplicità e umanità c’è tutto il ricordo di Maria Teresa Brovia, la figlia: "Papà è sempre stato una persona semplice e molto sensibile verso il prossimo. Sia in famiglia che al lavoro ha sempre dato valore all’aspetto umano, e ha mantenuto i suoi modi gentili e semplici. Le sue radici sono state ben salde a Cortemilia, dove ha portato ricchezza e conoscenza. Le sue esperienze per il mondo lo hanno reso ancora più capace di pensare agli altri, e di credere nelle idee. Era un imprenditore lungimirante che ha creduto nella meccanica alimentare legata alla nocciola, e all’automazione industriale, in tempi non sospetti. Lascia un grande vuoto. Fino a circa dieci giorni fa veniva ancora in azienda: quel caffè preso negli uffici, la lettura del giornale, il suo giro in officina. Tutti ricordi che ci saranno per sempre. Papà si è spento serenamente e lucido, dopo 94 anni vissuti su solidi valori che cercheremo di portare avanti".



Toccante il ricordo di Ginetto Pellerino, amico della famiglia Brovia, e Gran Maestro della Confraternita della Nocciola di Cortemilia: "Mario Brovia era una persona umile e semplice, dotato di grande intelligenza, capace e tenace nel girare il mondo per presentare i macchinari dedicati alla lavorazione della frutta secca. Ha conosciuto imprenditori e politici di primo piano di Nazioni dove si produce questo tipo di alimento, e ha sempre cercato l’innovazione. Mi ricordo il suo orto a casa, l’episodio dei peperoni messi nelle damigiane per conservarli, il suo modo di fare sempre attento al prossimo. Con la sua azienda ha portato ricchezza al territorio e ha permesso a molti di imparare il mestiere. Ha legato il nome di Cortemilia a grandi aziende grazie alle sue macchine".



La Confraternita della Nocciola lo ricorda riportando il motivo del premio “Cortemiliese Doc”, assegnato a Mario Brovia nel 2006: "Ha cominciato a lavorare a 10 anni nell'officina di fabbro carradore del padre e non ha mai completamente smesso portando il nome di Cortemilia in giro per l'Italia e per il mondo. Mario Brovia è un cortemiliese per cui la Doc è davvero appropriata perché la cortemiliesità ce l'ha nel sangue. Da quella piccola bottega di fabbri carradori è nata nel tempo una grande azienda meccanica, vanto del nostro paese, un'azienda che ha dato lavoro e ricchezza a Cortemilia e alla Valle Bormida. La nascita e lo sviluppo delle due Brovind sono state e continuano a essere un'ancora di salvezza per l'economia cortemiliese".

I funerali si svolgeranno lunedì 10 gennaio alle 14.30, nella chiesa di San Pantaleo, mentre il rosario verrà recitato domani (domenica 9 gennaio), alle 20.30, nella stessa chiesa.