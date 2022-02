Daniele Racca riconfermato alla guida di Sicet Cisl Cuneo

“Diritto alla casa. Diritto alla città” questo è stato lo slogan congressuale che si è svolto nel Salone “Roberto Bertolino” nella sede Cisl di Cuneo sabato 12 febbraio 2022.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha riconfermato Daniele Racca Segretario generale del Sicet Cisl Cuneo al termine del congresso territoriale del Sindacato Inquilini.

Affiancheranno Racca in segreteria territoriale Giovanni Fissore e Pietro Gangarossa.

All’assise hanno partecipato, insieme ai delegati, il Segretario regionale del Sicet Giovanni Baratta e Francesco Gazzola della Segreteria UST Cisl Cuneo.

Tra gli ospiti sono intervenuti il vicesindaco del Comune di Cuneo Patrizia Manassero, il vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud Marco Buttieri, il Direttore dell’ATC Piemonte Sud Alessandro Lovera, la Segretaria del Sunia Cgil Cuneo Dany Giuge e il Presidente di Unioncasa Cuneo Marco Pellegrini.

Nella sua relazione introduttiva il segretario generale Daniele Racca ha sottolineato l’importanza della coesione sociale che deve rimanere il cardine delle politiche abitative, che in questi anni di pandemia ha aggravato la situazione in molti casi già precaria degli inquilini e degli assegnatari.

“Questi cinque anni passati hanno visto il Sicet di Cuneo protagonista degli Accordi territoriali firmati in tutta la Provincia Granda per quanto riguarda il settore dell’edilizia privata e delle commissioni per l’assegnazione alloggi e della gestione utenza per quanto riguarda l’edilizia pubblica. Sono stati anni impegnativi e la nuova segreteria del Sicet di Cuneo s’impegna nel prossimo mandato a far sì che i soldi europei derivanti dal PNRR possano essere spesi bene al fine di risolvere anche i problemi di manutenzione troppo spesso dimenticati”.

Si confermano i buoni rapporti con l’UST Cisl di Cuneo, contraddistinti dal rispetto e dal riconoscimento dei progetti positivi svolti insieme. In futuro si punterà a rafforzare ancora maggiormente queste convenzioni e sinergie.