Mondovì, a 10 anni dalla scomparsa sarà ricordato monsignor Angelo Cuniberti

Domenica 26 giugno, a 10 anni dalla scomparsa, alle ore 10,30 verrà ricordato nella Parrocchiale dei SS. Giovanni ed Evasio con la celebrazione della Messa comunitaria il Vescovo Missionario mons. Angelo Cuniberti.

Aggregazioni operanti a Piazza e Carassone, civiche e religiose, hanno proposto all'Amministrazione Comunale una serie di toponimi stradali per ricordare le personalità che hanno operato in campi della vita sociale.

Il primo è appunto “mons. Lino”, che fu, nel 1960, il più giovane Vescovo del mondo, ordinato da Papa Giovanni XXIII° che lo volle Vicario Apostolico di Florencia in Columbia.

Fu uno dei pilastri del concilio Vaticano II°, particolarmente nel settore della promozione dei popoli poveri.

Entrò in Columbia disponendo della sola scolarizzazione paragonabile alle nostre Elementari e lasciò la Diocesi dopo aver istituito tutte le scuole superiori, fino alla Università, a lui intestata, per il miglioramento socio-culturale delle popolazioni.

Istituì inoltre Collegi, cooperative, strutture culturali e religiose nel rispetto delle esigenze degli indios. Volle pure una casa di Religiose di clausura, perché la preghiera fosse alla base delle sue iniziative.

In Diocesi monregalesi aveva avviato, in tempo bellico e immediatamente successivo , la sua forte attività pastorale nella Azione Cattolica e nella Parrocchia di Ceva.

Rientrato dopo il lungo impegno missionario si prestò in mille occasioni per il servizio pastorale ed anche per molte iniziative sociali e civiche.

A lui si chiede di dedicare una strada in una via Carassonese, nell’area di nuova edificazione verso Briaglia.

Per Piazza sono tante le ipotesi toponomastiche.