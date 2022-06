Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per il suo conducente l’incidente verificatosi intorno alle 20.30 di oggi, lunedì 27 giugno, lungo la Statale 20, in territorio di Genola.

Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri un trattore con rimorchio è uscito di strada all'altezza di una rotatoria, andando a ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti un’équipe del servizio di emergenza 118 e i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Savigliano.