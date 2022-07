Compie dieci anni e torna per un mese il “Temporary Shop”al Forte di Vinadio

Giunto alla sua decima edizione, torna al Forte di Vinadio dal 28 luglio al 28 agosto il “Temporary Shop”, lo spazio dedicato all’artigianato artistico, alla cosmesi e ai prodotti tipici del territorio, all’interno del quale venti artigiani creativi e produttori agricoli, selezionati dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio, promuovono e vendono i loro prodotti e creazioni. Il negozio temporaneo sarà visitabile, ad ingresso gratuito, accedendo dal ponte di Porta Francia, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica, i festivi e la settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 328 2032182, scrivere a info@fortedivinadio.como visitare il sito www.fortedivinadio.com

Il progetto, che si rinnova dal 2013,dà spazio ai giovani, agli artigiani e a coloro che hanno riscoperto l’abilità manuale, facendola rivivere e adattandola alla modernità. Prodotti alimentari locali, cosmesi e artigianato creativo tornano quindi ad essere protagonisti della montagna e dei suoi visitatori.Un’offerta che comprende oggettistica, produzione ceramica e lignea, accessori, liquori, miele, marmellate, oli essenziali, prodotti essiccati, erbe aromatiche, zafferano, aglio, biscotti e molto altro ancora.Questa iniziativa è appendice del percorso multimediale“Montagna in movimento” allestito all’interno del forte, che fra le tante sezioni ne ha una dedicata alle nuove prospettive per il futuro di vita in montagna proiettato verso un turismo verde, culturale e sostenibile che valorizzi un nuovo modello di sviluppo delle vallate cuneesi.