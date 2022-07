Tre concerti per la rassegna "Note d'acqua" al lago Terrasole a Limone Piemonte

La rassegna musicale "Note d'acqua" ritorna con un programma di tre concerti nel suggestivo scenario naturale del lago Terrasole a 1776 metri di quota.

Il luogo è raggiungibile a piedi dal paese in circa 2h30 di cammino o utilizzando gli impianti di risalita.

Prendendo dal paese di Limone la telecabina Bottero basteranno 20 minuti a piedi per raggiungere il lago dalla stazione di arrivo dell'impianto, per chi preferisce partire da Limone Quota 1400 utilizzando la seggiovia Cabanaira, il lago è raggiungibile in circa 40 minuti a piedi.

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 12.00.

Il costo andata e ritorno degli impianti di risalita è di € 10 a persona.

Programma degli appuntamenti:

Domenica 24 luglio

Fabrizio Poggi suonerà la musica degli Stati Uniti d'America dalle origini del blues, gospel, soul, fino ai più recenti cantautori folk-rock. Fabrizio, cantante, armonicista e scrittore, ha avuto grandi collaborazioni e riconoscimenti in ambito blues americano fino ad essere nominato come secondo miglior album nel 2018 dopo il Rolling Stones.

Sabato 6 agosto

Pulin & the Little Mice, formazione acustica savonese, composta da Matteo “Pulin” Profetto (armonica, ukulele, frattoir, voce), Marco “Figeu” Crea (Chitarra acustica, accordion, mandolino, voce), Giorgio “Il Capitano” Profetto (Chitarra acustica, tin whistle, voce), Antonio “Tato” Capelli (Violino, banjo, mandolino, voce) e Marcello Scotto (Bodhran, bones, spoons, frattoir), che ha all’attivo un’intensa e apprezzata attività live e collaborazioni con artisti internazionali. Un viaggio a ritroso nel tempo, tra l’Europa e l’America, alla riscoperta di tradizioni, strumenti e generi, per creare sonorità nuove capaci di mescolare blues, ragtime, country, bluegrass, musiche da ballo e canzoni tradizionali.

Venerdì 19 agosto

Madamè, già presenti nell’edizione 2018 della rassegna. Uno spettacolo a quattro voci e un repertorio di musica popolare italiana, con l’accompagnamento di fisarmoniche, chitarra e percussioni. Le artiste cuneesi, che hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale, attraverso la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati riportano alla luce canzoni tradizionali risalenti agli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, canti di lavoro, di storia, d'amore, di emigranti e di poesia dei più grandi poeti italiani.