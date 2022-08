Dal 19 al 24 agosto a Limone Piemonte torna “Libri da gustare"

“Libri da Gustare”, rassegna letteraria dedicata all'editoria enogastronomica e di territorio promossa dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” si svolgerà a Limone Piemonte. il prossimo mese di agosto ospite del Limone Palace.

La manifestazione offrirà a turisti e residenti tre incontri con importanti autori e impreziosendo il calendario delle manifestazioni estive del comune della Val Vermenagna.





Questo il programma:

Venerdì 19 agosto - ore 17.30

“L’arte di apparecchiare la tavola” con Barbara Ronchi

della Rocca. La nota giornalista televisiva, scrittrice ed esperta di buone maniere, ci svelerà come apparecchiare la tavola senza errori. Le regole base da seguire per apparecchiare la

tavola e accogliere gli ospiti in casa, quali sono le cose da fare e quelle da evitare. Perché per fare bella figura spesso non occorre spendere molto denaro, ma basta seguire con attenzione le regole del bon ton. Seguendo poche semplici regole, potete diventare dei perfetti padroni, o se preferite, padrone di casa.





Sabato 20 agosto - ore 17.30

“Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco” di Luciano Bertello.

Il celebre piatto piemontese, traducibile con l’italiano “taglierini” e a torto assimilato ai tagliolini, è il pretesto che spinge l’autore a narrare la storia gastronomica della Langa, un territorio un tempo povero e maledetto raccontato da Beppe Fenoglio ne “La Malora”.





Mercoledì 24 agosto - ore 17.30

“Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” con Stefano Bicocchi in arte Vito. Un libro da leggere, da gustare e da pasticciare anche in famiglia. I proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”. Tutti conoscono il Vito comico. Non tutti invece sanno della sua “carriera” ai fornelli: appassionato cuoco, gourmet e conduttore di fortunate trasmissioni televisive.





Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Limone Palace Hotel, Piazza Risorgimento, 10. Inizieranno alle ore 17.30 e saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.





Per informazioni: Limone Palace, Piazza Risorgimento, 10 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com