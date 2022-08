Torna la “Baja di San Magno” a Festiona di Demonte

Tutto pronto la tradizionale Festa della Baja di San Magno di Festiona di Demonte

Dal giovedì 12 agosto al mercoledì 17 agosto una settimana intensa e ricca di eventi, all’insegna di gastronomia, musica, divertimento e mostre a tema.

Dopo due anni si torna a festeggiare San Magno. Sarà un'edizione finalmente normale, dopo i due anni difficili el Covid, con i festeggiamenti ridimensionati.

Per i Festionesi, e non solo, San Magno è la festa che si aspetta tutto l’anno: perché San Magno è condivisione, è ritrovo, è legami, è tradizione…

Il programma:

GIOVEDÌ 11/08

Ore 20.30 Serata in ricordo di Don Massimino con la partecipazione della Corale “Valle Stura” e benedizione del pane di San Magno (Chiesa Parrocchiale ingresso gratuito)

VENERDÌ 12/08

Ore 17 Inaugurazione Mostra “Un Festionese tra l’Italia, la Francia ed il sogno americano” a cura della Famiglia Folco (presso ex scuola elementare. Ingresso gratuito).

Ore 18 Apertura padiglione festeggiamenti e Aperi…San Magno

Ore 22 Serata giovani con DJ Marco.G_(ingresso gratuito)

SABATO 13/08

Ore 14.00 Canti Popolari in ricordo delle voci storiche di Festiona

Ore 14.30 Gara petanque con bocce vuote nei cortili festionesi (iscrizioni presso il padiglione festeggiamenti ).

Ore 15.00 Giochi per i bambini in Piazza degli Alpini_Pomeriggio all’insegna del divertimento in collaborazione con “Animazione con Flavio”. Seguiranno premi e merenda per tutti.

Ore 19.30 Cena “popolare” Bodi e Aiolì (Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12/08)

Ore 21.30 Spettacolo teatrale con “L’Ora Canonica”…un mix di comicità e riflessioni. (ingresso gratuito).

DOMENICA 14/08

Ore 11.00 Messa solenne con processione, accompagnata dalla Baja e dalla banda musicale di Demonte.

Ore 13.00 Pranzo della Baja presso il padiglione festeggiamenti con servizio catering “Cabaret sull’Aia”.

Ore 16.00 Manifestazione folkloristica per le vie del paese accompagnati dalla banda musicale di Demonte e scambio dei “cappelli” dei massari

A seguire rinfresco per tutti i partecipanti presso Piazza degli Alpini.

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “Meo Tomatis”. (ingresso gratuito).

LUNEDÌ 15/08

Dalle ore 12 alle 15 Grigliata di Ferragosto con “Barbecue a Domicilio”

Ore 19.30 Pasta in compagnia in collaborazione con Dani presso padiglione festeggiamenti

Ore 21.30 Serata Musicale con il gruppo John Deer e a seguire serata DJ

MARTEDÌ 16/08

Ore 14.00 Partita di Beach Volley per ragazzi e adulti presso il Centro Fondo Festiona.

Ore 14.30 Memorial “Ezio Fiandino” con gara a petanque a coppie fisse con bocce vuote presso il Centro Fondo Festiona

Ore 19.00 Grande raviolata festionese presso il padiglione festeggiamenti.

Ore 21.30 Serata Musicale con “Yo Yo Band”, musica 360° (ingresso Gratuito)

MERCOLEDÌ 17/08

Ore 15.00 Partita di calcio amichevole presso il Centro Fondo Festiona.

Ore 19.00 Grande polentata presso il padiglione festeggiamenti.

Ore 21.00 Super Serata danzante con l’orchestra “Sonia De Castelli” (ingresso Gratuito).

DOMENICA 21/08

Distribuzione del pane benedetto di San Magno a tutte le famiglie.

Per info e prenotazioni gastronomiche: 347-1113544 338-6632921 347-8032567