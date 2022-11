Saluzzo in piazza Montebello Andrea Nicastro, in diretta esclusiva dall'Ucraina

Un’esclusiva testimonianza dal fronte. E’ quella che darà l’inviato di guerra del Corriere della Sera Andrea Nicastro, ospite venerdì alle 18 di “Dialoghi sulla guerra” per “Trame di Quartiere”.

Il giornalista aveva annunciato la sua presenza a Saluzzo (nella Sala tematica de “Il Quartiere”, piazza Montebello), ma dopo gli ultimi sviluppi del conflitto ucraino, è stato invitato dal quotidiano milanese a “rimanere sul campo”, cioè sul fronte ucraino, per raccontare attimo dopo attimo la liberazione di Cherson dei giorni scorsi e la controffensiva in atto da parte dell’esercito di Kiev.

Nicastro, in video collegamento dall’Ucraina esclusivo per l’evento, riporterà gli ultimi sviluppi del conflitto, l’impatto sulla popolazione civile e sull’Ucraina in generale, dialogando con Cristopher Cepernich, sociologo della Comunicazione dell’Università di Torino, e con la giornalista del Corriere di Saluzzo Anna Grassero.