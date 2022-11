Coldiretti Cuneo, la mozzarella regina di sapori con Campagna Amica all'Open Baladin

Giovedì 24 novembre, a partire dalle 18, andrà in scena un nuovo show cooking firmato Coldiretti Campagna Amica presso i locali dell’Open Baladin Cuneo, per conoscere a fondo e assaporare il formaggio più amato dagli italiani, nonché simbolo della dieta mediterranea.

Dopo il grande successo del primo appuntamento di stagione, con protagonista la Castagna Cuneo IGP, ora è il turno della mozzarella, prodotto principe della tradizione gastronomica italiana, non solo quando si parla di pizza.

A presentarne le caratteristiche sarà Edoardo Donadio, titolare, insieme al fratello Gabriele, del caseificio La Fissello DOC, azienda agricola di Campagna Amica a Villar San Costanzo in valle Maira, specializzata nella produzione di formaggi a base di latte crudo di mungitura nel rispetto della tradizione locale e fedele alle più genuine ricette del territorio. Lo stesso nome scelto per l’azienda celebra le radici occitane di questa realtà agricola: “fissello” in occitano è la fuscella, ossia il contenitore all’interno del quale viene versata la cagliata per fare il formaggio.

“La mozzarella è un formaggio fresco a pasta filata il cui nome – spiega Edoardo Donadio – nasce proprio dal verbo ‘mozzare’, operazione che consiste nel forgiare con le mani il pezzo di cagliata, staccando le singole mozzarelle con le dita, ottenendo così la tipica forma tondeggiante. Curiamo in ogni dettaglio la lavorazione del latte, proveniente da mucche allevate negli alti pascoli di montagna, per ottenere mozzarelle e altri formaggi di alta qualità che i consumatori trovano nel punto vendita aziendale in valle Maira e, ogni sabato mattina, al mercato di Campagna Amica in Piazza della Costituzione a Cuneo”.

La mozzarella della valle Maira approda all’Open Baladin Cuneo per uno show cooking gustosissimo, in cui si potranno scoprire i segreti per esaltarne al meglio il sapore e degustare ricette a base di mozzarella preparate “in diretta” e accompagnate da sorsi di birra Baladin.

“Una nuova occasione – commenta la Responsabile provinciale di Campagna Amica, Elisa Rebuffo – per conoscere realtà agricole familiari che ogni giorno, con tenacia e passione, si impegnano a coltivare e allevare eccellenze sul territorio e preservare la biodiversità delle nostre vallate, fatta di prodotti buoni, genuini, sicuri”.