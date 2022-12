"La tavolozza di Leonardo”: alla biblioteca di Borgo si presenta il libro di Franco Giletta

Domani, giovedì 29 dicembre alle ore 18, la biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo ospita la presentazione del libro di Franco Giletta “La tavolozza di Leonardo. Il genio di Vinci e l’antico Marchesato di Saluzzo”, Fusta Editore.

Un evento a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l'associazione culturale Territori. Sarà presente l'autore Franco Giletta che dialogherà con la giornalista di Targatocn Cristina Mazzariello.

L'OPERA

Dal 1511, per preparare e per mescolare i colori che servirono a dipingere i suoi capolavori, Leonardo da Vinci utilizzò una tavolozza di pietra bianca proveniente dai monti del Marchesato di Saluzzo.

Quali rapporti ebbe con l’antico Stato e le sue principali personalità politiche e culturali?

Perchè fu un misterioso giureconsulto e mecenate saluzzese a salvarlo diplomaticamente e finanziariamente da un’intricata controversia sorta con la Repubblica fiorentina di Pier Soderini dopo il fallito tentativo di realizzazione del grande dipinto della Battaglia di Anghiari?

È possibile che in un viaggio segreto avesse studiato le modalità realizzative del Buco di Viso, il primo traforo delle Alpi, fatto scavare dal Marchese Ludovico II ai piedi del Monviso?

Perché una delle prime copie cinquecentesche dell’Ultima Cena fu fatta realizzare a Revello proprio nell’anno della morte del Genio? In una statua realizzata da uno scultore lombardo nel Saluzzese nei primi anni del Cinquecento si cela un ritratto di Leonardo da Vinci?

Partendo dall’analisi di un manoscritto conservato all’Institut de France di Parigi, in cui Leonardo citò Saluzzo, il Monviso, la Certosa, il Mombracco, l’amico scultore Benedetto Briosco e la pietra da utilizzare come tavolozza, l’autore ci accompagna in un avvincente viaggio attraverso luoghi e opere d’arte dell’antico Marchesato. Grazie a documenti dell’epoca, si giunge a rileggere la vicenda ancora poco conosciuta del regno di Margherita di Foix, la consorte francese di Ludovico II, che fece della ricerca della cultura e della bellezza la sua arma diplomatica, rivelando l’inaspettata influenza che le opere e il pensiero di Leonardo, nel periodo della dominazione francese su Milano, ebbero anche in questo piccolo Stato dell’Italia del Rinascimento.

L'AUTORE

Franco Giletta (Saluzzo, 1967), avvocato e professore di discipline giuridiche ed economiche. Artista autore di opere pittoriche oniriche e visionarie. Suoi dipinti si trovano in collezioni provate e pubbliche in Italia e all’estero. Dal 2004 una sua grande pala d’altare dedicata a Sant’Antonio Maria Claret è collocata in permanenza nella Chiesa storica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma.

Nel 2011 ha esposto alla 54a Biennale di Venezia, nel 2013 ha realizzato il ritratto di Lucia Bosè utilizzato per il manifesto del film Alfonsina y el mar, nel 2015 il suo Omaggio al Monviso è stato esposto nella mostra il Tesoro d’Italia a cura di Vittorio Sgarbi al Padiglione Eataly di Expo Milano 2015.