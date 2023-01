Circolava con una patente falsa, Polizia locale di Boves lo multa per 5mila euro

Nell’ottica dei controlli sul territorio la Polizia Locale dell’Unione Alpi del mare ha denunciato un automobilista per guida con patente falsa. Il fatto è accaduto nei scorsi giorni sulla Bovesana ed è ha avuto come protagonista un cittadino extracomunitario che guidava una Mercedes Classe A con una patente polacca che, dopo un controllo effettuato presso Centro per la cooperazione internazionale di Polizia, è risultata inesistente.



Il conducente è così stato denunciato a piede libero per l’articolo 482 del Codice Penale (ovvero per falsità materiale commessa dal privato), un’ipotesi di reato che prevede fino a due anni di reclusione.

La finta patente polacca è stata poi sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oltre alla denuncia al reo è stata anche contestata la violazione amministrativa della guida senza patente. Un illecito previsto dal Codice della Strada che comporta un verbale da 5.110 euro e il fermo del veicolo per un periodo di tre mesi.



“Voglio complimentarmi con i miei agenti - ha commentato il comandante della Polizia locale dell’Unione, Cesare Cavallo - per il lavoro svolto e per la prontezza con cui sono intervenuti, così come ci tengo a ringraziare i carabinieri di Borgo San Dalmazzo che hanno collaborato con noi nelle operazioni”.