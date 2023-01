Silvio Costamagna da domani sarà in pensione: "Resterò un vigile del fuoco per sempre. Siamo una grande famiglia"

L'ultimo turno. Quello del 31 gennaio, 8-20, per Silvio Costamagna, vigile del fuoco di Cuneo, da circa sei anni la voce del Comando provinciale, referente e responsabile dei rapporti con gli organi di stampa della Granda.

Da domani, all'età di 57 anni, sarà in pensione, dopo averne trascorsi 32 indossando la divisa del corpo più amato d'Italia, quella dei pompieri. Per lui 15 anni di lavoro al distaccamento di Mondovì fino al traferimento nella caserma sede del comando provinciale di corso De Gasperi.

Ed è proprio qui che, a fine turno, ha festeggiato con i suoi colleghi, quelli che lui sente come una vera famiglia. Un rinfresco con loro prima di uscire dalla caserma ed essere ufficialmente "collocato a riposo".

Il suo primo giorno da ex lavoratore lo passerà sulle piste da sci.

"Ho concluso il mio ultimo turno. Mi sono fatto mettere con la prima partenza, quella che gestisce gli inteventi più delicati, da un lato sperando che non capitasse nulla, dall'altro con la voglia di impegnarmi, un'ultima volta, in un intervento complesso. Sono emozionato, lascio un lavoro che amo e tanti amici, che sono stati una famiglia", racconta.

Le sirene dei mezzi, il ciao della caserma

Sposato con Norma, padre di Federico, Silvio è un appassionato delle due ruote. Dalla moto alla bici, in pensione dedicherà una fetta importante del suo tempo a queste passioni. E' figlio d'arte in questo senso: suo padre Beppe, alla bellissima età di 88 anni, va ancora a Sant'Anna di Vinadio in bicicletta, per festeggiare il suo compleanno.

Ma Silvio è anche un attivo volontario. Da Pompieropoli a tutte le iniziative per i bambini ricoverati in ospedale, è sempre in prima linea nell'organizzare la raccolta dei doni. Nelle vesti di Babbo Natale, anche quest'anno, trasportato dall'autoscala, ha fatto irruzione al quarto piano del reparto di Pediatria armato di un sacco pieno di regali.

Non solo, Silvio è volontario anche per la sezione cuneese dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, oltre che referente provinciale del Club Angeli in moto di Cuneo e del Motoclub vigili fuoco della provincia. "Continuerò ad impegnarmi in tutte queste attività. Anzi, ora che avrò più tempo, potrò dedicarmi ancora di più ad aiutare gli altri".

A Silvio va il grazie delle redazioni di Targatocn e LavocediAlba per la collaborazione di questi anni e un grande augurio per questa nuova fase della sua vita.