Racconigi: in piazza Carlo Alberto torna lo storico “Carlevè‘d Racunis”

Nella giornata di sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 14:30, a Racconigi è in programma la tradizionale festa di Carnevale, con eventi per grandi e piccini.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Racconigieventi, insieme all’Amministrazione comunale e al gruppo “Gli Amis del Canavil”, che si è occupato dell’ideazione e della costruzione del carro. Saranno presenti anche le storiche maschere Giandoja e Giacometta.

“Come associazione siamo contenti e soddisfatti di essere riusciti a riportare la sfilata di Carnevale in piazza Carlo Alberto, come da tradizione. Il nostro obiettivo principale è quello di far divertire tutti, grandi e piccini, e speriamo di riuscire a farlo con questa grande festa –commenta la presidente di Racconigieventi Irene Fissore- Ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione, che ci ha supportati nell’organizzazione della manifestazione e che appoggia sempre con entusiasmo le nostre idee”.

Il “Carlevè‘d Racunis” partirà alle ore 14:30 sotto l’ala mercatale con la festa in maschera dedicata ai bambini. Il pomeriggio verrà allietato dall’animazione del mago Trinchetto e da una merenda da consumare tutti insieme.

Alle ore 15:30 il Castello di Racconigi propone l’attività “Maschere e mascheroni in castello”, un laboratorio gratuito riservato ai bambini dai 4 anni, che, dopo aver scoperto i mascheroni decorativi presenti nella residenza, potranno realizzare la propria maschera originale ed esclusiva. L’attività richiede la prenotazione all’indirizzo email drm-pie.racconigi.sed@cultura.gov.it.

Alle ore 17 l’ala mercatale ospiterà l’investitura e la consegna delle chiavi della città alle maschere racconigesi Giandoja e Giacometta.

“Sono la maschera di Racconigi da 16 anni e per me ogni volta è come la prima, divertente ed emozionante”, racconta Giancarlo Gribaudo, che interpreta Giandoja.

“Faremo visita agli anziani della casa di riposo e ai bambini dell’asilo; penso che sia importante che i più piccoli conoscano le maschere della propria città, perché fanno parte di quelle tradizioni che sarebbe bello non perdere”, prosegue Laura Cristina Camisassa (Giacometta).

Oltre alle maschere principali saranno presenti anche due paggi e due damigelle, interpretati da Marco Tribaudino, Giuseppe Sacco, Marinella Camisassa e Mara Paula Dos Santos.

Dopo l’investitura, alle ore 19 ci sarà l’apertura degli stand di street food, sempre sotto l’ala mercatale, mentre alle ore 20 in piazza Carlo Alberto è prevista la sfilata statica dei carri allegorici con esibizione dei gruppi. A presentare sarà Simona Solavaggione di Trs Radio. Oltre al carro racconigese, realizzato dagli Amis del Canavil, verranno ospitati carri provenienti da Scalenghe, Centallo e Carmagnola.

I festeggiamenti si concluderanno alle ore 23:15 sotto l’ala mercatale con la premiazione del carro allegorico più bello e della miglior esibizione del gruppo mascherato. Seguirà una festa in maschera con cocktail bar e animazione di Dj Gasta e Lukino Voice.

Per tutta la giornata poi il percorso di visita “Vita priva di un re” al Castello di Racconigi sarà arricchito dall’iniziativa “Principini a corte”, con aneddoti e curiosità riguardanti la fanciullezza del re Carlo Alberto e il suo ruolo di educatore nei confronti dei figli. Sono previste visite alle ore 11:30, 14:30 e 16:15. É possibile prenotare scrivendo all’indirizzo email info@cuneoalps.it o chiamando il numero 0171-696206.

Come antipasto alla manifestazione vera e propria, l’Oratorio di Santa Maria propone, martedì 21 febbraio dalle ore 15:30, le Olimpiadi di Carnevale, con giochi, sfide e Nutella Party.

“È bello poter tornare a pieno regime con una manifestazione come quella del Carnevale racconigese, che ha reso il nome della nostra città conosciuto in tutta la provincia -conclude l’assessora alle manifestazioni Annalisa Allasia- Vogliamo ringraziare tutte le associazioni, i gruppi e ovviamente le maschere, che hanno collaborato alla realizzazione di questa fantastica festa, che speriamo possa portare un po’ di gioia a tutti”.