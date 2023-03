Cuneo: a Spinetta una nuova rampa d’accesso per persone con disabilità

E’ stata completata negli scorsi giorni l’installazione della nuova rampa di accesso dedicata alle persone con disabilità della frazione cuneese di Spinetta. La rampa avvicinerà, da adesso in avanti, la macelleria, il bar e il negozio di alimentari della frazione ai suoi residenti con difficoltà motorie.



L’installazione della rampa è stata pensata e voluta dall’assessore Luca Pellegrino e dalla consigliera comunale - frazionista – Monica Pellegrino (Centro per Cuneo). I due hanno realizzato, lo scorso agosto, un sopralluogo nell’area per identificarne le necessità e le specifiche del progetto.

“Sono davvero felice di aver dato il mio contributo facendo in modo che vengano abbattute le barriere architettoniche per facilitare e consentire a tutti l'accesso ai servizi” ha commentato la consigliera comunale.