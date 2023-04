Il saggio del Liceo musicale di Cuneo dedicato ad Alice Olivero ed Elena Giorsetti

Verrà dedicato ad Alice Olivero ed Elena Giorsetti il concerto/saggio che si terrà venerdì 21 aprile al Teatro Don Bosco al termine della settimana di sospensione per le classi del Triennio del Liceo Musicale. Questo periodo ormai consueto per il liceo è dedicato a proposte didattiche per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

“Le due terribili tragedie che nelle ultime settimane hanno colpito la nostra Comunità di hanno toccato tutti nel profondo – fanno sapere dall’ istituto Bianchi Virginio -. Elena ed Alice ci mancano tremendamente: ad un tempo ineluttabili ed inaccettabili, gli eventi che ce le hanno portate via segneranno per sempre il cammino di molti di noi. Dopo i tanti messaggi, saluti e ricordi di questi tristi giorni, ci stringeremo ancora una volta ai loro affetti più cari ricordando e celebrando la bellezza dei loro volti, dei loro gesti artistici e dei loro sogni dedicando a loro il Concerto che il Triennio del Liceo Musicale terrà al termine della sua Settimana di Sospensione dalle ordinarie attività didattiche”

Il concerto non sarà aperto al pubblico ma riservato a ragazzi, genitori e docenti dell’istituto.

“Che la policromia della Musica ci unisca fortemente: insieme sembra più facile sopportare anche i pesi più grandi” concludono dalla scuola.





Questo il programma

CONCERTO DEL CORO E DELL’ORCHESTRA DEL TRIENNIO DEL LICEO MUSICALE

Gianrosario Presutti, direttore

J. Sibelius: VALSE TRISTE G. Bizet: ENTR’ACTE (dal IV Atto di “Carmen”)

M. Ravel: PAVANE – LE JARDINE FÉERIQUE (da “Ma mère l’Oye”)

O. Gjeilo: DAYS OF BEAUTY (su testo di Emily Brönte)

J. Rutter: FOR THE BEAUTY OF THE EARTH

Si va dalla struggente malinconia del “Valse Triste” del finlandese, tardoromantico, Jan Sibelius alla esuberante vitalità della celebre “Entr’acte” del Quarto Atto della “Carmen” di Bozet, alla raffinatezza dei due estratti dall’orchestrazione di Ravel della sua suite pianistica “Ma mère l’Oye”, l’iniziale “Pavane de la Belle au bois dormant” e la conclusiva “Le jardin féerique”. Nella seconda parte, due gemme di autori contemporanei con l’intervento del coro, veri inni alla Bellezza: “Days of beauty” per solo coro femminile, del norvegese poco più che quarantenne Ola Gjeilo, e “For the beauty of the Earth”, vero canto di ringraziamento al Dio creatore dell’Universo