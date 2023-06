Con “Carlin Cerutti sarto per tutti”, a Moretta “La Menodrammatica” premiata per i 30 anni di carriera

Grande successo ieri sera, lunedì 19 giugno, a Moretta per lo spettacolo teatrale “Carlin Cerutti sarto per tutti” portata in scena dalla Compagnia teatrale della cittadina “La Menodrammatica” al debutto in questa divertente commedia.

Nel palatenda allestito per i festeggiamenti di San Giovanni, su piazza Castello, l’esilarante commedia di Amendola e Corbucci portata in scena, per la prima volta, da Erminio Macario nel 1974 al teatro Carignano di Torino, ha saputo ancora una volta, a quasi 50 anni dal suo debutto, divertire il pubblico.

La Compania Teatral Moreteisa “La Menodrammatica”, così si chiamava quando è stata fondata 30 anni fa, è stata festeggiata alla fine dello spettacolo dal sindaco Gianni Gatti che, assieme all’amministrazione comunale, ha donato ai componenti, una targa a ricordo per aver raggiunto l’importante traguardo, augurando di proseguire la loro carriera per altrettanti anni.

Sul palcoscenico di Moretta, gli attori de “La Menodrammatica” che “giocavano in casa” hanno saputo divertire il pubblico in un susseguirsi di situazioni tragicomiche ambientate e vissute in una di quelle sartorie-laboratorio di provincia che, con repentinità tanto sorprendente quanto naturale, si rivela di volta in volta abitazione luogo di pettegolezzi, di incontri galanti e anche d’arte di affari.