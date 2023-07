Alba: giovedì 13 luglio un incontro sulla sicurezza

Giovedì 13 luglio alle 21 in sala “Riolfo” nel Cortile della Maddalena di Alba (Via Vittorio Emanuele, 19), l’Amministrazione comunale, il Comitato di Quartiere Centro Storico e l’Arma dei Carabinieri di Alba incontreranno i residenti per discutere di sicurezza.

Durante la serata interverranno gli assessori comunali ai Quartieri Massimo Reggio e alla Sicurezza Lorenzo Barbero, il presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Silvio Rolando ed il Luogotenente C. S. Claudio Grosso, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alba.

Si parlerà di violenza di genere, truffe nei confronti degli anziani, furti e strategie di prevenzione.

Dichiarano gli assessori Massimo Reggio e Lorenzo Barbero: "Abbiamo accolto molto volentieri l’iniziativa del Comitato di Quartiere Centro Storico per discutere di sicurezza legata ad alcuni fenomeni presenti in città e per capire con le forze dell’ordine come lavorare sulla prevenzione. Sarà un’interessante serata di ascolto e di dialogo con la cittadinanza che invitiamo a partecipare numerosa".