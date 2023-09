Lequio Berria piange Fiorenzo Coccio: fu attore nella compagnia teatrale di Oscar Barile

Un lutto ha colpito la comunità di Lequio Berria: a 73 anni, si è spento Fiorenzo Coccio, una persona "a modo e disponibile", molto conosciuta anche Sinio, dove aveva frequentato dagli esordi il nucleo storico della compagnia teatrale fondata da Oscar Barile, che ha voluto ricordarlo:

"Ha fatto parte de "Il nostro teatro di Sinio, fin dai primi anni. Era appassionato e spesso, anche se il suo lavoro di camionista lo portava in giro, si offriva di sostituire le persone se mancava qualche ruolo. Insieme a un altro collega, Giancarlo Pescarolo, mancato da pochi mesi, aveva inventato una scenetta molto gradita dal pubblico. Interpretava la mola usata per affilare i coltelli dall'arrotino e riusciva a strappare molte risate. Era tornato a Lequio Berria per stare vicino alla mamma".

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 8 settembre, alle ore 20.30 nella parrocchia di Lequio Berria. I funerali si svolgeranno, invece, domani, sabato 9 settembre, alle ore 10. In seguito, verrà tumulato a Sinio nel cimitero di famiglia.