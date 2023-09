Da #saycheese a Slow Story, passando per la Maratoma!

Un grande “sorriso sociale” per rispondere con entusiasmo contagioso alla trasformazione territoriale e imprenditoriale in atto: sarà questo l’abito che vestirà il padiglione da 150 mt in piazza Spreitenbach, allestito e animato dalla collaborazione no limits tra Ascom Bra e Comune di Bra che, nell’ambito della quattro giorni di Cheese, darà vita a un grande ritorno nel segno di #saycheese, la nuova campagna emozionale e commerciale ispirata all’ironico collegamento tra il sorriso di fronte all’obiettivo fotografico e la traduzione inglese di “formaggio”.

Un leit motivo che collegherà simpaticamente la maxi area di talk, degustazioni, micro-eventi e socializzazione al resto della città a partire da un rinnovato protagonismo del commercio di prossimità, che proporrà interessanti promozioni a partire dall’assaggio gratuito di taglieri di tipicità braidesi a fronte di “buoni” acquisti nei negozi aderenti e pubblicizzati.

“Sarà un’edizione al quadrato – commenta il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – perché, in piena evoluzione 4.0, duplicheremo la presenza anche sul web grazie al nostro format live “Slow Story”, in diretta su Targatocn.it e Lavocedialba.it nelle giornate centrali di sabato 16 e domenica 17, che ospiterà grandi nomi e storie dell’agroalimentare, del turismo e curiose food-news, oltre ovviamente a Enti e Istituzioni. Non mancheranno, inoltre, i taglieri braidesi, attesissimi protagonisti della nostra consueta offerta gourmet, che ormai rappresentano una tappa insostituibile nell’itinerario goloso dell’evento. La firma alla promozione turistica sostenibile arriverà dal coinvolgimento in prima linea degli academist di ITS, la nostra Academy del Turismo che, proprio a Bra, sta per lanciare il nuovo percorso di alta formazione indirizzato a diplomati e laureati per diventare Hospitality Manager, totalmente finanziato dalla Regione Piemonte”.

Coerentemente con il mood dell’edizione 2023 del più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo, anche il “polo” Comune-Ascom si spenderà attivamente e con creatività per la tutela e promozione del sistema alimentare partendo dai quattro “assi” del territorio: il Bra DOP Duro e Tenero, la Salsiccia di Bra, riso, pane e focaccia di Bra, che sfileranno nella ricca proposta gastronomica grazie al coinvolgimento dei rispettivi Consorzi di Tutela.

Sotto il sentiment aggregante di sorrisi e nuove amicizie, non mancherà la presenza di altri prodotti “influencer” ad alta qualità e territorialità, a partire dal peperone di Carmagnola, di ritorno dalla riuscitissima edizione della 74ma Fiera Nazionale a lui dedicata, che ha portato sul palco il suo “matrimonio” con la salsiccia di Bra alla presenza del Ministro Pichetto Fratin, ufficializzato da un protocollo di collaborazione a firma dei Comuni di Bra e Carmagnola, condiviso da Consorzi e Ascom di riferimento delle due rispettive aree.

Un gemellaggio arricchito di gusto e significato dal “Peperonario”, il calendario 2024 scandito dalle ricette di numerosi ristoratori di Bra, Roero e Carmagnola, con il sostegno di Pasta Berruto, in distribuzione nel padiglione a fronte di un’offerta a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Accanto al re degli orti carmagnolesi, salirà a bordo anche il primo gelato derivato dall’erbalatte, ovvero il latte italiano da agricoltura simbiotica.

Ma il “formaggio che sorride” sarà l’elemento caratterizzante di un altro evento nell’evento: sabato 16 settembre, a partire dalle 9.30 in via Monte Grappa n. 6, sarà la nuova volta della “Maratoma”, la gara podistica competitiva e passeggiata ludico motoria organizzata da Giolito Formaggi e Ascom Bra in collaborazione con Avis Atletica e Fidal, che correrà la sua quarta edizione per la “Maratona per Elisa”, la maxi-charity battezzata dalla Confcommercio locale accanto alla divulgatrice agro-scientifica Fata Zucchina in ricordo della giovane tecnologa alimentare e dipendente Elisa Raspino, per sostenere un Progetto di Ricerca sul tumore al seno, nuovamente a favore dell’Istituto di Candiolo. Primo premio: una forma di formaggio pari al peso del vincitore! E ancora: premi speciali alle prime tre società con almeno dieci iscritti, pacco gara gran gourmet alla consegna del pettorale e Aperi Cheese finale offerto a tutti i partecipanti.